Ancona, altro successo: il 2025 inizia bene. Rovinelli e Amadori stendono l’Isernia 0-2

Isernia

0

Ancona

2

ISERNIA (3-4-3): Draghi; Pecoraro, Romat, Perrone (33’ st Arzura); Pettorossi (18’ st Antinucci), Miola, Baba, Perotti (26’ st Jirillo); Ercolano, Cascio, Bainotto (12’ st Lopez). A disp. Cocchiarella, Franzese, Del Bianco, D’Angelo, Rinella. All. Farrocco.

ANCONA (3-5-2): Laukzemis 6; Rovinelli 8, Codromaz 7, Magnanini 6,5; Pecci 7 (41’ st Varriale sv), Alluci 6,5 (23’ st 19 Sare 6), Gulinatti 6,5, Useini 6,5, Marino 6,5 (38’ st Boccardi sv); Belcastro 6 (30’ st Amadori 7), Martiniello 6,5 (30’ st Battistini 6). A disp. Bellucci F., Bugari, Gianelli, Azurunwa. All. Gadda.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Reti: 21’ pt Rovinelli, 34’ st Amadori.

Note - Ammoniti: Perrone, Gulinatti, Alluci; Spettatori: 580 circa compresi 180 anconetani; Angoli 1-4; Recuperi: 1’ + 4’.

ISERNIA

Con un gol per tempo e un’ottima prestazione l’Ancona centra a Isernia la prima e benaugurante vittoria del 2025, ottavo risultato utile consecutivo e terzo successo di fila. Soffre dieci minuti, il tempo di prendere le misure all’avversario, poi in campo resta solo l’Ancona che legittima il vantaggio con le occasioni create e non concretizzate nel primo tempo e con una ripresa giocata in totale controllo e chiusa grazie ai cambi operati da Gadda.

L’Ancona comincia la partita sorniona, attendendo l’Isernia che manovra con Bainotto sulla sinistra dell’attacco e con Cascio che agisce da falso nueve ed Ercolano a destra. Sono proprio Bainotto prima e Perotti poco dopo a creare i primi pericoli per la porta dorica, ma poi l’Ancona diventa padrona del campo. E passa alla prima occasione, quando lo schema su calcio d’angolo libera Pecci che calcia defilato dal limite dell’area piccola, Draghi si salva con l’aiuto della traversa ma la palla rimbalza dall’altra parte verso Rovinelli che insacca di testa. L’Isernia sbanda, l’Ancona ne approfitta, alza il proprio baricentro e sfiora il raddoppio almeno in un altro paio di occasioni. Quella dopo la mezz’ora in cui Marino al volo di sinistro in area coglie il palo esterno e poco dopo quella di Belcastro il cui destro da ottima posizione viene neutralizzato da Draghi.

È il prologo al raddoppio che arriva nella ripresa, che l’Isernia comincia con energia spegnendosi quasi subito. In un quarto d’ora, infatti, l’Ancona fallisce altre tre volte il gol con Martiniello, Gulinatti e Rovinelli. Poi i cambi, per l’Ancona decisivi quando entrano Battistini, all’esordio in biancorosso, e Amadori. È quest’ultimo che dopo la mezz’ora sfugge a Miola, punta Romat, si aggiusta la palla sul destro e batte Draghi per il raddoppio dorico. Nel finale c’è spazio anche per l’esordio di Varriale, che mostra subito ottime cose, e per il colpo di testa di Battistini che impegna ancora Draghi. Poi la festa sotto i tifosi biancorossi.

Giuseppe Poli