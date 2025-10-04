Ancona, Andrea Zini ex Recanatese: "L’obiettivo? Vincere il campionato"

Andrea Zini, esterno d’attacco biancorosso, settimana dopo settimana si sta conquistando lo spazio che merita. Tutta una questione di forma fisica, come racconta: "Inizialmente sono rimasto indietro rispetto agli altri. Ho avuto un problema al terzo giorno di preparazione, non ho giocato le amichevoli che servono a prendere confidenza con il campo, e quando stavo riprendendo la forma, alla prima partita sono uscito per un altro infortunio. Adesso sto bene e spero che di intoppi non ce ne siano più, voglio arrivare presto alla mia forma migliore. Sono sereno e sicuro di quello che posso dare".

A Castelfidardo la quarta vittoria consecutiva. Ora da ex che partita si aspetta contro la Recanatese? "Una partita tosta contro una squadra costruita bene e con ottime individualità. In cui noi faremo valere la nostra forza e il fatto che giochiamo tutte le partite per vincerle. Certo, da ex mi farà piacere ritrovare alcuni miei ex compagni, ma per me è una partita come tutte le altre. In cui darò il 100%".

Quanto pesa la responsabilità di vestire la maglia dell’Ancona? "E’ un orgoglio, più che un peso. Conosciamo tutti la storia dell’Ancona, il valore di questa società, questo stemma e questa maglia. E posso garantire che non finiremo mai un allenamento senza aver dato tutto, e che scenderemo sempre in campo dando il massimo".

Qual è la storia del suo approdo in biancorosso? "Sono stato uno dei primi acquisti e questo fa capire quanto, appena arrivata la chiamata, ci tenessi a vestire questi colori. Non ci ho pensato due volte e sono felicissimo di essere qui".

Qual è la prima persona dell’Ancona con cui ha parlato? "Il mister. Subito dopo aver trovato l’accordo mi ha fatto una telefonata, ci siamo parlati, mi ha esposto le sue idee, mi ha detto qual era l’obiettivo che aveva in mente, che coincideva con il mio, e ci siamo trovati subito d’accordo".

Cosa pensa di questa società? "Se ho firmato per l’Ancona è perché ho ricevuto delle garanzie. Ringrazio i tifosi che si stanno dando una grossa mano e spero che ne vengano sempre di più allo stadio. C’è veramente tutto per fare una stagione importante".

Vincere il campionato che cos’è: un obiettivo o una speranza? "Sicuramente un obiettivo. Perché ci sono tutti i presupposti per poterlo fare e ne siamo tutti convinti, dal primo all’ultimo. Ce la metteremo tutta per raggiungerlo".

Giuseppe Poli