Ancona, arriva il primo pari in campionato. Contro il Chieti una battaglia di buon livello

0 ANCONA 0 (3-4-2-1): Zanin 6; Di Filippo 6,5 (15’ st Guerriero 6), Gallo 6,5, Caparros 6 (17’ st Pinto 6); Gueye 6, Grandis 6,5, Donsah 6,5, Allessi 6 (24’ st Sabba 6); Ceccarelli T. 6,5 (29’ st Busatto 5,5), Cascio 6,5; Vuthaj 6. A disp. Mercorelli, Pracek, Surricchio, De Souza, Oddo. All. Del Zotti 6. ANCONA (4-2-3-1): Salvati 6; Ceccarelli A. 6 (27’ st De Luca 6), Bonaccorsi 6,5, Rovinelli 6,5, Calisto 6,5; Gelonese 6,5, Gerbaudo 6 (42’ st Matese sv); Cericola 6 (29’ st Zini 6), Meola 6 (45’ st Attasi sv), Pecci 6,5; Kouko 6,5 (48’ st Gubellini sv). A disp. Mengucci, Miola, Petito, Giordani. All. Maurizi 6,5. Arbitro: Petraglione di Campobasso 6. Note - Ammoniti: Bonaccorsi, Maurizi, Gerbaudo, Kouko, Pecci, Gueye, Grandis, Di Filippo, Vuthaj, Gelonese, Pinto; espulso dalla panchina Pesaresi al 27’; spettatori: 2500 circa compresa quota abbonati (850) e tifosi anconetani (250); recuperi: 0’+ 5’.

All’Angelini di Chieti l’Ancona conquista il primo pareggio del campionato, uscendo a testa altissima dal confronto con i neroverdi, tra le formazioni più accreditate del torneo. I dorici soffrono un tempo, anche a causa della pioggia di cartellini gialli, poi crescono nella ripresa. I cambi non modificano però l’inerzia di un match in cui l’Ancona acquista progressivamente metri e fiducia fino al gol-non gol di Bonaccorsi, annullato dall’arbitro Petraglione per fuorigioco del difensore anconetano, con l’assistente vicino alla bandierina del calcio d’angolo, dunque in posizione ideale per valutare la posizione di Bonaccorsi ma non quella del difensore del Chieti che probabilmente lo tiene in gioco. Poco dopo altro episodio dubbio quando il portiere neroverde Zanin travolge in area Rovinelli che finisce la partita con un occhio nero, possibile fallo da rigore non rilevato dall’arbitro. Per il resto una partita giocata soprattutto con grande agonismo da entrambe le parti, una sfida che l’arbitro di Campobasso fatica a tenere in pugno, come dimostra la serie di cartellini gialli sventolati nella prima metà gara, tutti solo ed esclusivamente all’indirizzo dei dorici, compreso il rosso al tecnico dello staff di Maurizi, Pesaresi, costretto a lasciare anzitempo la panchina. Undici in tutto i gialli estratti dall’arbitro Petraglione, tra cui anche quello allo stesso Maurizi. L’Ancona comincia subito bene, aggredendo alta il Chieti, la partita è subito aperta e combattuta in ogni parte del campo, dopo la prima conclusione di Rovinelli ci prova da lontano Kouko, ma Zanin recupera la posizione e sventa il pericolo. Poi le occasioni di Ceccarelli di sinistro e di Di Filippo, entrambe fuori misura, cui fa seguito la buona punizione calciata da Cericola sotto la barriera ma sventata ancora da Zanin. Sul finale di primo tempo l’occasione del Chieti con Cascio che salta Salvati in uscita e calcia a porta sguarnita, trovando però Rovinelli pronto a salvare a pochi metri dalla linea di porta. Nella ripresa nuovamente subito bene l’Ancona con un cross di Cericola su cui Rovinelli non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Poi due tiri da fuori di Pecci e Kouko, l’Ancona ci crede e va a segno con il gol annullato per fuorigioco a Bonaccorsi. Poco dopo l’episodio di Zanin su Rovinelli in area. Dall’altra parte Salvati non rischia più nulla e alla fine è un buon punto per un’Ancona che è al quarto clean sheet. Giuseppe Poli