Ancona, arriva la procura federale. Si indaga su Gadda e Ancarani

La procura federale piomba sull’Ancona: su una questione che riguarderebbe alcune procure di giocatori che hanno vestito la maglia dorica nello scorso campionato – sulla vicenda vige il segreto istruttorio –, dopo aver già ascoltato i vertici societari in qualità di persone informate sui fatti, domani la procura ascolterà, stavolta in qualità di indagati, anche l’ex mister Massimo Gadda, l’ex direttore generale Francesco Ancarani e il portierino Filippo Bellucci. Una vicenda che non avrà ripercussioni sulla Ssc Ancona, appunto ascoltata perché informata sui fatti, quanto potrebbe averlo sui singoli ex tesserati, con squalifiche o inibizioni, qualora venissero ravvisate delle responsabilità dirette.

Nel frattempo, la società continua a essere particolarmente attiva sul mercato e, come anticipato giorni fa in esclusiva dal Resto del Carlino, anche il terzino sinistro Alessio Calisto è entrato a far parte della nuova Ancona a disposizione di Agenore Maurizi. Classe 1999, proveniente dal Roma City, il giocatore ufficializzato ieri dalla società vanta un buon curriculum in serie D tra squadre tutte dell’area romana: Flaminia, Trastevere, Real Monterotondo, Aprilia, e, appunto, Roma City.

Il ruolo di terzino sinistro, qualche settimana fa, sembrava potesse essere appannaggio di Lorenzo Filippini, ottimo giocatore di scuola Lazio, che però avrebbe espresso il suo desiderio di giocare come centrale di difesa, ruolo in cui l’Ancona s’è già assicurata sia Luca Sparandeo sia Enrico Rovinelli, ragione per cui lo staff che collabora con Maurizi e Iossa sta valutando se dare seguito alla trattativa con Filippini oppure se puntare su altri giocatori.

Con Calisto a sinistra si completa dunque quella che potrebbe essere la nuova linea difensiva biancorossa, a destra lo slot under (classe 2006) con Alessandro De Luca, ex Sora di scuola Roma, e Alessandro Ceccarelli, ex Real Monterotondo. In mezzo, appunto Sparandeo e Rovinelli e a sinistra l’ultimo arrivato in casa Ancona, Alessio Calisto. Completata nei giorni scorsi anche la coppia di mediani che giocheranno davanti alla difesa nel 4-2-3-1 che ha in mente Maurizi, e cioè Alessandro Miola e Luca Gelonese, tra gli ultimi arrivati in casa dorica.

In attacco sono stati già ufficializzati i due giocatori che dovrebbero giocare da esterni d’attacco a destra, e cioè Andrea Zini e Marco Teraschi, dall’altra parte c’è il riconfermato Cristian Pecci, ma sarebbero già pronti per firmare sia il centravanti Daniel Zinon Kouko, l’ivoriano che lo scorso anno ha totalizzato ben 14 gol con 32 presenze tra campionato e Coppa nell’Ostiamare, sia Matteo Cericola, trequartista romano classe 1996 che lo scorso anno ha segnato 8 reti con il Ligorna in D.

Giuseppe Poli