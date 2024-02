Ancona, arriva un’altra sconfitta pesante. Biancorossi bene mezz’ora, poi si sgretolano

JUVENTUS NG

3

ANCONA

2

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Savona, Poli (49’ st Muharemovic), Stramaccioni; Comenencia (35’ st Stivanello), Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov; Cerri (23’ st Anghelè), Guerra (35’ st Salifou). A disp. Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Turicchia, Perotti, Bonetti. All. Brambilla.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco (32’ st Cioffi), Cella, Pellizzari; Clemente, Basso, Gatto (23’ st Vogiatzis), Paolucci (40’ st Energe), Agyemang (40’ st Martina); Spagnoli, Giampaolo (23’ st Moretti). A disp. Vitali, Testagrossa, D’Eramo, Radicchio, Barnabà. All. Colavitto.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Reti: 22’ Giampaolo, 38’ Cerri, 5’ st Spagnoli, 12’ st Sekulov, 30’ st Guerra.

Note - Ammoniti: Marenco, Gatto, Moretti, Guerra, Paolucci, Salifou; spettatori: 349 compresi 65 anconetani, incasso 1175 euro; recuperi: 1’ + 4’.

L’Ancona si sgretola nella ripresa e perde nuovamente, stavolta al Moccagatta, battuta 3-2 dalla Juventus Next Gen. La squadra di Colavitto, due volte in vantaggio, subisce in altrettante circostanze il recupero dei baby bianconeri che poi infilano anche il gol partita. Insomma: ai dorici non basta l’impegno. Per conquistare un risultato positivo servirebbe mettere in campo anche un po’ più di qualità, ma senza Mondonico e Prezioso e con gli attesi rinforzi di spessore a "Chi l’ha visto?", l’Ancona è costretta nuovamente alla resa, seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Cesena.

La Juventus Next Gen tira poco in porta ma dimostra maggiore concretezza dei dorici, nella ripresa i cinque inserimenti di Colavitto dalla panchina non cambiano l’inerzia del match, così l’Ancona finisce per pagare le solite troppe disattenzioni in fase difensiva e mastica amaro, rinviando alla sfida di domenica prossima con l’Olbia la possibilità di conquistare punti salvezza. Buona Ancona per mezz’ora nel primo tempo, la mezz’ora in cui Giampaolo direttamente dalla bandierina riesce a trovare il gol del vantaggio.

Poi i dorici arretrano troppo e la Juve trova il pari dopo la conclusione di Savona respinta da Perucchini sui piedi di Comenencia che colpisce il palo e finisce per fornire l’assist per Cerri. Nella ripresa l’Ancona con coraggio passa nuovamente in vantaggio, bello l’assist di Clemente per il destro di Spagnoli. Ma in 20’ la squadra di Brambilla ribalta il match: prima Sekulov si porta a spasso tre dorici e la mette a giro dove Perucchini non può arrivare, poi alla mezz’ora Stramaccioni confeziona e Guerra, solissimo, infila il gol-partita. Quattro punte e arrembaggio dorico nel finale non cambiano nulla. E’ proprio un momentaccio.

Giuseppe Poli