Ancona Art Salon, arte e creatività per tutti al Conero Dance Festival

Sessioni di disegno dal vero con modelli alternate a esibizioni di attori, musicisti, cantanti, poeti e danzatori. E’ l’Ancona Art Salon, iniziativa della Luna Dance Center in programma questa sera (ore 21.30, ingresso gratuito) alla Mole. Inserito nell’ambito del ‘Conero Dance Festival’, l’evento è ispirato ai saloni artistici in voga in Francia tra il XVII e XX secolo, rilanciati daq Gertrude Stein inizi ‘900. In un’atmosfera informale, internazionale e stimolante, il salone promuove la creatività e favorisce nuovi incontri e sinergie tra artisti. ‘Lo scopo è creare contatti e sinergie tra i più diversi artisti - dice Cristiano Marcelli, presidente della Luna Dance Center e organizzatore dell’evento -, mostrando allo stesso tempo quanto l’arte possa essere qualcosa che riguarda tutti, una sensibilità che può sempre essere risvegliata o sviluppata. Il pubblico viene fornito di materiale da disegno e tutti sono invitati a dare libero sfogo alla propria creatività’. Spazio anche al Collettivo 0 per il work in progress su un nuovo spettacolo dedicato a Mario Giacomelli (coreografie di Simona Ficosecco e Cinzia Scuppa, voce di Max Cimatti) al Luna Modern Project, agli Anconapocalypse e ai monologhi di Anteas, in omaggio alle donne afghane e iraniane.