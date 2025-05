Ancona-Avezzano: Ultima Sfida per i Playoff, Gadda Punta al Riscatto

Vigilia particolare in casa Ancona, che si appresta ad affrontare l’Avezzano in quella che sarà l’ultima sfida della stagione regolare. I dorici proveranno a raggiungere il quinto posto utile a disputare i playoff, ma dovranno sperare anche in un contemporaneo passo falso del Fossombrone con l’Isernia. Questa l’analisi di Massimo Gadda: "Dobbiamo innanzitutto riscattare la bruttissima figura casalinga che abbiamo fatto con il Castelfidardo, perché non volevamo chiudere in quel modo davanti ai nostri tifosi". Di fronte, un avversario che ormai non ha più obiettivi: "L’Avezzano ha fatto un buonissimo campionato, giocherà con la testa libera, bisogna vedere che scelte faranno. Annoverano tanti giocatori pericolosi, Konaté è quello a cui dovremo prestare più attenzione. Per loro è l’ultima in casa, quindi ci terranno a fare bella figura. Quando gli avversari giocano in modo più spensierato, si corrono più rischi".

Sta per calare il sipario su una stagione complicata, ma che Gadda giudica nel complesso positiva: "Il fatto di non essere mai stati invischiati nella lotta salvezza è un fattore molto positivo. Onestamente qualcosa in più potevamo fare, perché questa squadra ha un valore più alto dei punti che ha in classifica, al di là delle lacune tecniche".

Inevitabile un commento sulle vicende extrasportive che stanno tenendo banco in questi giorni: "Queste sono giornate un po’ particolari, ma cerchiamo di stare concentrati sulla partita. La squadra sta abbastanza bene dal punto di vista fisico. Su ciò che succede fuori dal campo, io non posso incidere: non ho scelto io di allenare l’Ancona quest’anno, sono stato chiamato. Qualsiasi persona dovesse prendere il controllo della società, dovrà avere a cuore le sorti del club". Parole che potrebbero suonare come un addio, anche se Gadda non chiude le porte ad un’eventuale permanenza: "A me piacerebbe continuare qui, anche se è stata un’esperienza molto difficile che ci ha prosciugato tutte le energie. La curva ci ha aiutato sempre, tranne qualche piccola contestazione che ci siamo meritati: le persone hanno capito le difficoltà di quest’annata. Mi fa piacere venire osannato dalla piazza, ma non si vive del passato, io devo essere giudicato da allenatore. Abbiamo trascorso un anno meraviglioso sotto l’aspetto emotivo".

Sul momento più bello vissuto in questa stagione, Gadda non ha dubbi: "Sicuramente la prima volta che ho percorso le scale del Del Conero con l’Isernia alla prima giornata è stato bellissimo. Mi chiedevo: ma sto davvero allenando l’Ancona? Questo è il ricordo più bello. Noi siamo focalizzati sulla partita, poi quando sarà il momento parlerò con i ragazzi: non ho cose da dire in particolare, dobbiamo pensare al campo".

Gianmarco Minossi