"Ancona Barocca": via a concerti e incontri con artisti e studiosi

"Ancona Barocca - Musica e Cultura nei luoghi storici": così recitano titolo e logo della nuova iniziativa che animerà il capoluogo da domani a metà novembre, con una ricca serie di concerti e incontri con artisti e studiosi. Una formula che fa di Ancona centro di produzione musicale e fucina di promozione culturale: un polo sul Barocco, inedito nella regione, che trova sedi operative in luoghi di eccellenza come la Chiesa del Gesù e Palazzo Ferretti. Il progetto è prodotto dal Festival Barocco delle Marche, realizzato dalla Fondazione "Alessandro Lanari". Dieci gli appuntamenti previsti dalla prestigiosa rassegna, a partire da domenica, con le popolari "Quattro Stagioni" di Vivaldi, fino alla chiusura in bellezza l’11 novembre con "Tartini di Ancona" omaggio al grande violinista e compositore attraverso i suoi concerti per violino conservati alla Biblioteca Benincasa. In entrambi i casi nella Chiesa del Gesù ci sarà l’Orchestra Barocca delle Marche guidata dallo specialista Federico Guglielmo. In programma anche due rarità assolute: l’8 ottobre "La Maestra di Venezia", programma cameristico dedicato a Maddalena Lombardini, compositrice e violinista del ‘700 tra le pochissime ad aver avuto una carriera internazionale in un ambiente assai poco generoso con l’arte al femminile, sempre alla Chiesa del Gesù; il 28 ottobre, nel Salone delle Feste di Palazzo Ferretti, sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, "L’Anconetano Furioso", serata speciale che rilancia l’attenzione su Giovanni Paolo Foscarini, importante dorico del ‘600, oggi dimenticato. A fianco della musica ci saranno incontri e conferenze, raccolti sotto il titolo "Accademia Barocca", sempre alle 17.30 alla Sala convegni del Museo. Unica eccezione quella di domani (ore 18) nella Chiesa del Gesù: ‘Come suona il barocco?’, con protagonista Federico Guglielmo. ‘La proposta originaria era ancora più allargata e sistematica – evidenzia Gianni Gualdoni, direttore di Ancona Barocca –, ma le condizioni oggettive ci hanno portato a concretizzare gli attuali 10 appuntamenti, che costituiscono un’importantissima base di partenza su cui vogliamo costruire per lo sviluppo futuro". Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (3388388746 e [email protected]).