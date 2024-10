Ancona, basta piangere sul latte versato. Gadda pensa al Termoli: "Ci rialzeremo"

Riflettere sugli errori ma, soprattutto, guardare avanti, alla prossima partita, quella che vedrà i dorici impegnati oggi al Cannarsa di Termoli. Si può riassumere così il pensiero di Massimo Gadda, che ieri ha analizzato i tanti aspetti di questo appuntamento: "Contro la Civitanovese abbiamo fatto un primo tempo con qualche difficoltà, ma il secondo tempo è stato molto buono. Chiaro che siamo mancati negli ultimi metri, per chiudere quelle palle gol che abbiamo costruito, tra l’altro concedendo pochissimo agli avversari. Poi l’errore al novantesimo. Capita, pazienza. E’ stata una bella delusione, ma sono passati tre giorni e scendiamo di nuovo in campo, dobbiamo pensare alla partita di Termoli e cercare di riscattarci, di rimetterci in piedi. Sono convinto che abbiamo le possibilità di farlo e ferme restando le difficoltà che ci creerà l’avversario ci dobbiamo provare". La tifoseria dorica, però, anche al termine della sfida con la Civitanovese ha incitato e spronato la squadra: "Anche a nome dei ragazzi noi possiamo solo ringraziare i tifosi per quello che abbiamo ricevuto fino adesso. Con quello che hanno passato non è facile adesso accettare certe situazioni, ma noi ci stiamo provando e stiamo dando tutto per cercare di disputare un campionato più che dignitoso. Non ho perso la fiducia, anzi". Il messaggio alla squadra dopo l’inatteso ko di sabato scorso: "Per prima cosa ho detto loro di cancellare subito quella sconfitta perché non abbiamo tempo di pensarci. E’ chiaro che bisogna analizzare gli errori, ma già domenica mattina quando ci siamo ritrovati abbiamo subito cominciato a pensare al Termoli. Se escludiamo la partita di Teramo abbiamo perso le altre tre partite in maniera davvero assurda. Sono cose da analizzare, magari ci manca qualcosa a livello mentale, però la squadra a livello di prestazione ha sempre risposto presente". Sulle condizioni del portiere lituano dopo l’errore che è costato la partita all’Ancona, Gadda prosegue: "Laukzemis sta bene, non sono certi errori che danno un giudizio sul fatto se è bravo o meno. Resta un portiere forte e di prospettiva, con grandi qualità. Chiaramente è un 2005, deve migliorare, e lo fa passando anche attraverso queste cose". A Termoli una partita infrasettimanale, dopo due sconfitte consecutive, che può condurre l’Ancona in una direzione o nell’altra. Vietato fallire, insomma: "Nel corso di un campionato ci sono tre o quattro partite chiave che magari possono cambiare la stagione oppure indirizzarla. Quella di Termoli può essere una di queste, sicuramente".

Giuseppe Poli