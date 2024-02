Ancona, big match con la Carrarese. E l’ex Energe è l’asso nella manica

Al Del Conero arriva la Carrarese, terza in classifica, e l’Ancona cerca punti salvezza, provando ad allungare la striscia positiva dopo la vittoria con l’Olbia e il pari di Pesaro nel turno infrasettimanale. Il modulo 3-5-2 e le recenti prove sembrano avere fornito nuove certezze all’undici di Colavitto, che nelle ultime due partite ha raccolto quattro punti, mostrando il suo lato offensivista anche soltanto con due punte, grazie agli inserimenti di Cioffi arretrato nel ruolo di mezzala o a quelli di Paolucci, due gol nelle ultime due partite. Non è un caso che, probabilmente, Colavitto oggi riparta proprio da qui, cioè dal dare fiducia alla mezzala di Pescara che, dopo il rinnovo del contratto, ha ritrovato le migliori motivazioni e nelle ultime due partite ha dimostrato di essere particolarmente ispirato. Contro un avversario come la Carrarese, un pari e quattro vittorie di fila dopo l’arrivo di Calabro in panchina alla metà di gennaio, l’Ancona oggi ha assolutamente bisogno di tutto l’apporto dei suoi uomini migliori, del suo asse portante. Per conquistare un risultato utile contro gli apuani la squadra deve poter contare su Paolucci come su Spagnoli, su un ritrovato Prezioso metronomo del centrocampo dorico, come sulle incursioni di Martina e su una difesa guidata da un giocatore come Mondonico, ma anche sulle parate di Perucchini. Sono tutti fattori imprescindibili per l’Ancona, che oggi dovrebbe scendere in campo con una difesa a tre composta da Pellizzari, Cella e Mondonico, a centrocampo il rientrante Clemente a destra e Martina a sinistra, in mezzo Saco, Prezioso e Paolucci, più avanti il bomber Spagnoli insieme a Energe: Colavitto stavolta dovrebbe dare fiducia all’ex di turno, facendo riposare Giampaolo, che ha giocato titolare nelle ultime tre partite. Dall’altra parte la formazione di Calabro dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 quasi speculare all’Ancona, con Panico e Finotto alle spalle del centravanti Capello. Proprio Finotto, l’attaccante ex Spal che nell’ultimo giorno di mercato stava per firmare per l’Ancona e che poi ha ceduto alle lusinghe della Carrarese, lasciando il diesse Micciola con il cerino in mano. Una ragione di rivalsa in più per i dorici. Sono quindici i precedenti al Del Conero tra le due formazioni, nettamente a favore dell’Ancona vincente otto volte, contro tre successi dei marmiferi e quattro pareggi. Negli ultimi due anni, una vittoria per 2-0 dei dorici con doppietta di Rolfini e poi, l’anno scorso, un 3-3 con doppietta di Simonetti, i tre gol della Carrarese con Bozhanaj, Energe e Capello, e infine il definitivo pari di Paolucci. Chissà che oggi non siano proprio Paolucci ed Energe i giocatori più ispirati, per cercare e magari trovare al "Del Conero" il gol decisivo in favore dell’Ancona.