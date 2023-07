Ancona, bollino arancione Termometro oltre 35 gradi

L’estate e l’afa sono arrivate anche ad Ancona. Ieri prima giornata da bollino ‘Arancione’ per il capoluogo dorico e temperature percepite superiori ai 35 gradi che potrebbero resistere per svariati giorni. Un’ondata di super caldo sull’Italia con temperature ‘africane’. Ieri bollino ‘Rosso’ in otto città, soprattutto sul versante tirrenico e altre otto in arancione tra cui appunto Ancona. È quanto ha riportato il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute che monitora 27 città. Il livello 3 indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili come persone anziane, neonati e bambini, donne in gravidanza, persone con malattie croniche (malattie cardiovascolari, diabete, insufficienza renale, morbo di Parkinson etc.), persone con disturbi psichici. A queste persone è diretto l’allarme lanciato dalla Sima, la Società italiana di medicina ambientale. "Il caldo record che sta interessando ancona, con la colonnina che potrebbe raggiungere i 40°, rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specie per soggetti più fragili _ afferma il presidente Sima, Alessandro Miani _. Il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea. Temperature eccessivamente elevate possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti". Ancora nessuna comunicazione da parte del Comune che però nei prossimi giorni potrebbe mettere in campo una serie di iniziative per alleviare le difficoltà per i soggetti fragili. Un servizio garantito solitamente dall’assessorato ai servizi sociali, passato in questi mesi da Emma Capogrossi a Manuela Caucci.