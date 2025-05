Ancona Calcio: Futuro Incerto dopo la Sconfitta di Fine Stagione

Il giorno dopo il vergognoso ko con cui l’Ancona ha chiuso la stagione è un tuffo nell’incertezza. L’arrendevolezza con cui la squadra ha affrontato l’ultima partita di campionato, pur davanti a centocinquanta tifosi arrivati da Ancona per sostenerla, si commenta da sola. La sensazione è che nel disordine che caratterizza la società da diversi mesi abbiano finito per perdersi anche i giocatori, protagonisti come contro il Castelfidardo di una prova senza dignità, tipica di chi ha già le valigie pronte.

In tutto questo Massimo Gadda ribadisce il suo pensiero, sulla sua pagina Facebook: "E’ un giorno particolare carico di emozione e gratitudine. Certo, abbiamo chiuso malissimo un campionato duro e difficile e di questo ne siamo colpevoli. Ma questo non cancella un lavoro fatto con passione e professionalità. Per me essere l’allenatore di questa squadra non è stato solo un ruolo professionale ma soprattutto un onore. Ho allenato un gruppo di ragazzi per bene ai quali mi sento di dire solo grazie. Abbiamo gioito per le vittorie sofferto per le sconfitte, senza mai disunirci e quindi a loro dico solo grazie. Qui ho vissuto momenti indimenticabili. Ho costruito relazioni autentiche, trovato amici veri, imparato tanto e forse qualcosa lascio anche io. Mi avete fatto sentire a casa anche quando casa era lontana. Ho avuto uno staff fantastico e ringrazio di cuore chi ci è stato vicino, chi ha creduto in noi. Ogni angolo di questa città la porto con me e con me porto il ricordo della gente che incrociavo ogni giorno e che mi regalava un sorriso, uno sguardo oppure mi chiedeva, ’mister possiamo fare una foto?’. Si chiude un capitolo con la speranza di aprirne un altro, magari migliore. Grazie Ancona grazie di cuore".

Il quesito, riguardo alle parole del mister, è racchiuso proprio in fondo al suo messaggio: si aprirà un altro capitolo? E’ un saluto amaro di fine stagione oppure un addio? Ecco il tuffo nell’incertezza. Sembrava che Stefano Marconi fosse intenzionato a lasciare l’Ancona e a comunicarlo domattina, ma ieri la società ha smentito che sia stata fissata una conferenza stampa, d’altra parte Recchi ed Egidi rientreranno ad Ancona proprio domani e la società, prima di parlare coi giornalisti, "farà il punto della situazione al suo interno".

Marconi forse lascia, dunque, ma forse no, magari cerca di cedere la sua maggioranza a qualche possibile acquirente. La sponda Polci ha sempre pronta la trattativa con Di Paolo, ma perché l’imprenditore romano possa entrare concretamente, prima Marconi deve fare un passo indietro. Se lo farà. E poi c’è il gruppo che ha incontrato a Roma il sindaco Daniele Silvetti che nei prossimi giorni si vedrà con Guerini, Gadda e Bruniera per capire le loro intenzioni. Il futuro è tutto da scrivere, insomma. Ma almeno quest’anno c’è tempo.

Giuseppe Poli