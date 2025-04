Ancona Calcio: Gadda cerca il riscatto dopo la sconfitta con Atletico Ascoli

"Intanto condoglianze al Camerano Calcio e a tutta la famiglia Trozzi per la scomparsa del presidente e un caro saluto a Jimmy Fontana". Attacca così la disamina del pre partita Massimo Gadda, unendosi all’ultimo saluto per la scomparsa di Massimiliano Trozzi. L’Ancona non sta vivendo un buon momento lo ha dimostrato nella partita con l’Atletico Ascoli: "L’avvio di quella sfida non ci ha aiutato, abbiamo preso gol dopo pochi minuti – spiega Gadda –, ma ho rivisto la partita, c’è mancato ritmo, c’è mancato l’entusiasmo di vivere la partita, tante volte siamo arrivati al cross, vicino all’area dell’Atletico, ma ci siamo sempre arrivati in maniera lenta, non dando l’impressione di essere una squadra che volesse il risultato, che attaccasse con voglia. C’è mancato questo. Altrimenti specialmente nel secondo tempo siamo quasi sempre rimasti nella loro metà campo. Ma onestamente sempre poco brillanti. E’ questo che possiamo migliorare, perché questa squadra lo ha dimostrato tante altre volte".

Già, specie nel momento di maggiore forma del campionato, quando tra novembre e dicembre ha infilato otto risultati utili consecutivi: "Quella è la vera Ancona, quella che ha dimostrato di potersela giocare con tutti". Uno spirito, una carica, una mentalità che i biancorossi dovranno cercare di ritrovare oggi a Riano: "Giochiamo in casa di una squadra che ha bisogno di punti – dice Gadda –, in piena zona playout, sappiamo delle difficoltà che ci può creare questa situazione. Però andiamo a Riano motivati, ci siamo allenati bene. E’ un momento difficile per noi, questo, perché ci stanno mancando dei risultati, a volte ci sono sfuggiti per un niente. Ma ne abbiamo parlato tra di noi: non cerchiamo né alibi, ci siamo un po’ spenti, lo dobbiamo riconoscere, abbiamo perso un po’ d’entusiasmo quando invece questa squadra è stata sempre tra le prime cinque e poteva fare un campionato più importante di quello che ha fatto. Fermo restando che questo rimane un campionato positivo e che possiamo chiudere bene, a cominciare dalla sfida contro il Roma City. Dobbiamo tornare a fare risultato, non dobbiamo accettare una cosa del genere, perché non ci fa onore, non ci piace, non la volevamo. Ci abbiamo messo del nostro, perché dobbiamo essere onesti, ci siamo un po’ spenti e mi ci metto io per primo. Dobbiamo ritrovare entusiasmo, questa alla fine rimarrà per tutti un’annata di crescita, importantissima. Pensiamo solo alla partita, al resto ci penseremo".

Un rush finale da onorare, insomma: "Le ultime partite diventano importantissime, è sempre stato così, sono quelle che rimangono negli occhi di tutti".

