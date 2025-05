Ancona Calcio: Marinelli critica la dirigenza e il futuro del club

La situazione attuale dell’Ancona, ma anche gli scenari futuri che potrebbero prefigurarsi per la piazza dorica: è un fiume in piena l’ex patron biancorosso Andrea Marinelli che, intervenuto a "Presa Diretta Sport" in onda su Radio Conero, ha analizzato il complicato momento del club. Si parte dalla dirigenza, finita da tempo nel mirino della tifoseria: "In questo momento è un bel pastrocchio all’anconetana: tutti parlano tranne Marconi, che è l’unico ad aver potere decisionale, quindi diventa difficile interpretare certe cose. Già in passato lo stesso Marconi ha dimostrato di essere un presidente difficilmente decifrabile, ha un modo di comunicare tutto suo, quindi capire cosa farà è complicato. Tuttavia, per come lo conosco, mi resta difficile credere che possa fare un passo indietro e disfarsi dell’Ancona così velocemente, soprattutto dopo averla iscritta in Serie D mettendoci tanti soldi: mi aspetto un passo serio, di una persona seria, che è l’unica in questo momento ad avere in mano in pallino della società".

Marinelli mostra poi delle perplessità sulle circostanza che hanno portato alla nascita di questa società: "Il fatto di essersi portati Gadda e Guerini fa parte di quello che io definisco pastrocchio all’anconetana: lasciando perdere la gloria di queste figure, che a livello societario pesano comunque molto sul bilancio, non si capisce chi li abbia voluti e contrattualizzati, perché mi pare chiaro che da parte della proprietà ci si voglia sbarazzare di loro. E’ una situazione un po’ imbarazzante, che non riesco a capire bene".

Il numero uno di Akifix mette inoltre la parole fine alla voci che lo volevano quale potenziale sponsor o socio dell’Ancona: "La mia storia la conoscono tutti, sono uscito dal calcio per i motivi che tutti sanno, con questo mondo ho chiuso per sempre. Sponsorizziamo il Sudtirol, perché hanno un’organizzazione molto seria con strutture di livello europeo e il mio vecchio amore, che è il Piano San Lazzaro, stop. Sponsorizzare l’Ancona attuale per me è impossibile, perché non sposa la mia idea di calcio: se dovesse venire un nuovo imprenditore, vorrei giudicarlo nei suoi primi due anni di gestione, perché i miei soldi non li regalo a nessuno. Occorre pensare a nuove strutture innanzitutto, siamo la vergogna d’Europa: non abbiamo un centro sportivo, il Del Conero è completamente fuori parametro. Io vorrei uno stadio all’inglese in centro, con quattro campi di allenamento per la prima squadra: questo è il calcio che concepisco. Se non crei le condizioni per invogliare imprenditori ad investire, ad Ancona verranno solo banditi".

Venendo invece al campo, la squadra continua a preparare la trasferta di Avezzano: Gadda avrà nuovamente a disposizione Belcastro, che torna dopo la squalifica. Nulla da fare invece per Gulinatti, che non ha recuperato dall’infortunio e che non partirà quindi con i compagni alla volta dello stadio Dei Marsi.

Gianmarco Minossi