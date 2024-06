Ancona calcio news, il sindaco vuole chiarezza sul futuro del club: “Ho chiesto un incontro con Tiong”

Ancona, 7 giugno 2024 - Un incontro in una location sicura, sembra a Jesi, con la parte residuale della società, l'amministratore delegato Roberta Nocelli e il socio di minoranza Mauro Canile. Poi una riunione in Comune ad Ancona, con i rappresentanti del tifo organizzato e della Curva Nord.

Il sindaco do Ancona Daniele Silvetti

È stata questa la mattinata del sindaco Daniele Silvetti, impegnato in prima linea per cercare di salvare la delicata situazione dell'Us Ancona, ormai prossima all'esclusione dalla serie C (sarà sancita ufficialmente dalla Covisoc il 10 giugno).

Silvetti ha annunciato di aver convocato il proprietario Tony Tiong, entro la prossima settimana, ma con Nocelli e Canil ha fatto il punto anche sulla situazione debitoria del club, inadempiente per il pagamento degli stipendi ai tesserati nei mesi di marzo e aprile (si aggiungeranno anche maggio e giugno) che sta determinando la perdita della categoria, ma sarebbe emersa anche un'insolvenza nei confronti di alcuni fornitori locali e che il sindaco, ha detto, ha il dovere di tutelare.

Nel frattempo le istituzioni stanno lavorando per il futuro, appellandosi all'imprenditoria locale e alle forze sane della città. L'obiettivo è almeno iscrivere l'Ancona in serie D. Gli ultras non accetteranno fusioni e il sindaco ha sottoscritto questo appello.

Stasera l'amministrazione prenderà parte alla mobilitazione organizzata dalla Curva, ma che vedrà la presenza di un'intera città che vuole scongiurare il quarto crack, in vent'anni, dell'Ancona.