Ancona capitale del Conero: "Piazza della Repubblica sarà Corelli o del Teatro. Ora rilanciamo l’estate"

Da "Ancona capoluogo dell’area metropolitana" ad "Ancona capitale del Conero". Dai primi sei mesi definiti "galvanizzanti" a un 2024 vissuto al massimo per Daniele Silvetti, diventato sindaco di Ancona il 29 maggio scorso e da allora alla guida della prima giunta di centrodestra. Fino a qui gli slogan, gli annunci buoni per riassumere un primo, breve periodo di lavoro e anticipare ciò che accadrà nell’anno delle elezioni Europee che preannuncia la sfida del 2025 alla guida della Regione. Silvetti, ‘protetto’ dalla sua squadra di governo, nella conferenza stampa di fine anno ha legato il recente passato al futuro di medio-lungo periodo. Su piazza della Repubblica, progetto sparito dal piano triennale delle opere pubbliche, ha cercato di spiegare cosa accadrà da gennaio e spostato le attenzioni su una novità urbanistica dal sapore politico e ideologico: "Stiamo pensando a un cambio di nome della piazza – ha confermato il sindaco – in giunta ne abbiamo parlato e circolano delle ipotesi. Piazza del Teatro o piazza Corelli? Sono appunto due delle tante ipotesi su cui stiamo lavorando. Sul progetto nessun ripensamento, apporteremo delle modifiche grazie al lavoro di coordinamento della Commissione presieduta dal nostro consulente, l’architetto Picciafuoco. Saranno lavori al di sotto di 150mila euro e per questo non ascrivibili al piano triennale".

I primi sei mesi di lavoro della nuova giunta: "Prima dovevamo capire quale fosse lo stato di salute della città e della macchina amministrativa – è stato il commento di Daniele Silvetti – e per riorganizzarla. Abbiamo subito cambiato marcia e impresso una spinta forte allo sviluppo. Su molti settori mancava una programmazione, penso al decoro e alle manutenzioni. In pochi mesi abbiamo reso Ancona più attrattiva, stretto un patto con tutte le associazioni di categoria. Al primo posto nella nostra visione del 2024 c’è il rilancio dell’estate anconetana, vogliamo organizzare eventi anche nella bella stagione quando solitamente la città si svuotava. La nostra sfida principale sarà riportare quella luce dopo un lungo periodo di oscurità. Se siamo già a questo punto devo ringraziare la mia squadra, gli assessori che sono qui attorno a me, hanno fatto un ottimo lavoro".

Il sindaco ha poi sciorinato altri titoli per spiegare il cambio di visione della città dal suo punto di osservazione, a partire da "Ancona città del turismo e dello sport": "Smonteremo il concetto di città buona solo nel periodo estivo, rilanciando il concetto di turismo a 360 gradi e le grandi iniziative sportive saranno un punto fermo della nostra azione. Il 2024 sarà poi l’anno del G7 della Sanità che si svolgerà a ottobre e porterà ad Ancona tantissima gente elevando il livello di attrazione. La stagione estiva resta centrale e per questo potenzieremo gli eventi affinché la dorica possa diventare la ‘Capitale del Conero’, senza nulla togliere alle bellezze di Numana e Sirolo, autentiche perle del turismo".

Silvetti ha poi lodato il coinvolgimento con altre realtà e la costruzione di rapporti diversi rispetto al passato: "Oltre la ‘filiera’ istituzionale adesso c’è una visione univoca con il porto, rapporti mai così positivi con la Soprintendenza dei beni culturali, con il demanio, e in generale un dialogo diretto con la cittadinanza di cui ho conferme pratiche ogni giorno. Si respira un’aria nuova".

Le cose vanno meno bene nel rapporto coi dipendenti, specie dopo la riorganizzazione delle direzioni e degli uffici che nelle settimane scorse hanno spinto i sindacati a chiedere un incontro urgente. Troppa confusione anche sulle deleghe assessorili, con ricadute proprio sui lavoratori: "In giunta non c’è alcuna confusione e i dipendenti che non hanno compreso il cambiamento glielo faremo capire meglio. Abbiamo cambiato metodo, non ci saranno più assessorati a compartimento stagni".

Intanto è operativa da ieri la nuova Macrostruttura del Comune di Ancona. Le aree identificate sono cinque con altrettanti capi area: Management pubblico e benessere, Giovanni Montaccini; Opere Pubbliche e Protezione civile, Stefano Capannelli; Contratti e Servizi, Giorgio Foglia; Risorse e Sviluppo economico, Daniela Ghiandoni e Pianificazione urbana e ambientale, Claudio Centanni.