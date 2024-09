Ancona capitale della silver economy

Una soluzione che misura il tono muscolare e le fragilità dell’anziano suggerendo rimedi pratici (Mysurable), un format che prevede la chiamata periodica di un operatore all’anziano per stimolarne l’attività cognitiva quotidiana (Optimens), un dispenser intelligente di pillole per una migliore aderenza alla terapia (Looky). Sono alcune innovazioni di start up che possono migliorare la vita quotidiana di persone anziane, sperimentate in questo mese e nel prossimo, nel progetto "Ancona Longeva: l’innovazione per vivere più a lungo e meglio" presentato in collaborazione tra il Comune, Ac75 startup Accelerator, l’Inrca e la Camera di Commercio delle Marche, nell’ambito delle iniziative che precedono il G7 salute in programma nel capoluogo marchigiano nei giorni 9, 10 e 11 ottobre. Hanno illustrato il progetto, l’assessore comunale allo Sviluppo Imprenditoriale Marco Battino, l’assessora ai servizi sociali Manuela Caucci, il presidente di Ac75 e Fondazione Marche Mario Pesaresi e la direttrice generale dell’Inrca Maria Capalbo. I risultati della sperimentazione verranno presentati in un evento Extra G7 il 5 ottobre al Museo Archeologico di Ancona. Intanto si svolgeranno tante iniziative per diffondere tra la popolazione la consapevolezza di come le nuove tecnologie possano contribuire a vivere più a lungo e meglio. Ancona Longeva, nelle parole dei promotori del progetto, vuole sviluppare progetti che promuovono Ancona e le Marche quali capitali della cosiddetta slver economy .