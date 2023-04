Ancona "cardioprotetta" Defibrillatore agli Archi

Nuovo defibrillatore in piazza del Crocifisso: inaugurato ieri alla presenza del comitato dorico della Croce Rossa italiana e del Rotary e Rotaract club. Il Dae, acronimo di defibrillatore automatico esterno (ad uso pubblico) è stato posizionato nella nuova piazza del quartiere Archi, a due passi dalla Mole vanvitelliana. L’iniziativa, la prima di una lunga serie, è legata al progetto comunale ‘Cuore: Ancona Città cardioprotetta’, finalizzato a sensibilizzare e a coinvolgere la cittadinanza in merito alla possibilità di salvare vite in caso di arresto cardiaco sul territorio. La donazione da parte dei Club service comprende, per l’appunto, un apparecchio semiautomatico, il Dae. È il quarto donato dal Rotary. Si tratta di un modello altamente innovativo, chiamato PhysioControl, Lifepack CR2. Lo strumento salvavita è dotato di connessione wifi e 3G, comprensivo di totem e collegamento alla centrale del 112. Il suo valore è di circa 3 mila euro e rientra nel Progetto RotaHeart, che ha permesso l’installazione negli ultimi anni di tre defibrillatori sul territorio comunale, disponibili tutti i giorni, 24 ore su 24. All’attivazione del defibrillatore, ieri, erano presenti i volontari della Croce Rossa, che hanno persino effettuato una dimostrazione del suo utilizzo davanti ai cittadini presenti. Intanto, domani, nel piazzale del Duomo di San Ciriaco arriverà un altro defibrillatore. E saranno presto 11 quelli attivi grazie alla raccolta fondi promossa da Unbeatables, l’associazione di volontariato che raduna ex atleti affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite. Il testimonial dell’iniziativa è il ct della Nazionale di calcio, lo jesino Roberto Mancini. L’appuntamento, alla cattedrale, è per le 12 di domani. In queste ore, le installazioni sono in fase di completamento. Gli altri Dae sorgeranno a Porta Pia, in piazza della Repubblica e nella piazzetta di Portonovo. Come se non bastasse, totem in arrivo pure nelle centralissime piazze Diaz, piazza Pertini e piazza Cavour. Senza dimenticare il frequentatissimo parco della Cittadella, piazza del Plebiscito, il porto turistico e il campo sportivo Giuliani di Torrette. "Dare il nostro contributo al progetto ‘Ancona città cardio protetta’ è stata occasione di grande soddisfazione" – sottolinea il presidente di Unbeatables, Simone Ambrosi. La raccolta fondi, rilanciata peraltro in questi giorni, coinvolge Medical point, Isa Yacht, Gls, Gruppo Astea, il laboratorio analisi del Piano, Fiomed, banca Mediolanum, Uil e Astea e Ancona International Airport. Nicolò Moricci