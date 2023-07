Ancona, Carlo Pesaresi critica duramente il piano quinquennale della giunta Silvetti

"Il vostro piano quinquennale è un misto di povertà e ignoranza". È andato giù duro Carlo Pesaresi, consigliere di opposizione, ieri durante la discussione sulle linee guida presentate dalla giunta Silvetti. Il leader di ‘Ancona diamoci del noi’ ha insistito sul tema della cultura: "Il passaggio sulle Fondazioni è gravissimo, significa accorpamento in un unico soggetto e taglio dei contributi a tutti e secondo voi valorizzare i borghi significa cultura? Il vostro piano è sfruttare il Giubileo, a Loreto, tenere contatti con Sgarbi e fare una mostra con il riciclo dei rifiuti. Tutto qui". Infine l’affondo sul cinema: "Non una parola su Corto Dorico, tra i festival più innovativi e di valore a livello internazionale, e invece la scelta di puntare sul Conero Film Festival, spostato da Numana ad Ancona nel 2024, dedicato al cinema trash e alla commedia all’italiana dei Vanzina. Le barzellette di Alvaro Vitali, il fondoschiena della Fenech e le pernacchie con le ascelle rappresentano i canoni della vostra cultura". Ida Simonella, leader di Ancona Futura, ha rincarato la dose: "Nel documento mancano tante cose, alcuni punti sono imbarazzanti e in altri lei sindaco è rimasto ai tempi della campagna elettorale. Sul porto bene la decisione di spostare i traghetti alle banchine ex silos, ma che fine ha fatto il progetto di Lungomare Nord in relazione all’Uscita dallo scalo e soprattutto, visto che parlate di turismo delle crociere, nel programma non c’è traccia del Molo Clementino per le grandi navi. E soprattutto, dopo che avete sfoderato quella carta mille volte in campagna elettorale, sulla stazione marittima e sulla metropolitana di superficie non c’è una sola riga. Sul Pnrr avete dedicato una riga e noi vi ricordiamo il lungo elenco di opere create e finanziate da noi per il vero sviluppo della Grande Ancona di cui voi vi riempite la bocca". Sulla stessa lunghezza d’onda la capogruppo del Pd Susanna Dini, Foresi, Petrelli, Giangiacomi, Vecchi: "La vostra filiera non è riuscita a ingabbiare un cinghiale, parlate di visione e tra voi c’è chi fotografava le strade per racimolare qualche voto. Sindaco, lei è rimasto in campagna elettorale. Un’occasione persa" ha detto Diego Urbisaglia.