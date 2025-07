Ancona, c’è il ritorno di Gelonese. Kouko e Cericola sono a un passo

Se da un lato all’Ancona finora è riuscita poco l’operazione conferme dello scorso anno – d’altronde è una scelta, nuovo mister uguale nuova squadra –, dall’altro sembra piacerle la rivisitazione in biancorosso. Dopo il dt Iossa, è di ieri sera, infatti, l’ufficialità del ritorno ad Ancona di Luca Gelonese, trentenne romano ex Roma City, quattro stagioni all’Ancona tra il 2013 e il 2017. Gelonese ha cominciato in biancorosso con Cornacchini, l’Ancona che nel 2014 conquistò la serie C vincendo il campionato di D, per lui un gol, quello realizzato in trasferta in Abruzzo contro l’Amiternina che valse l’1-2 finale in favore dei dorici. Gelonese rimase anche i tre anni successivi in serie C, conquistando progressivamente minutaggio fino all’anno del fallimento sotto la gestione di Sosteniamolancona.

Poi tre anni alla Samb, sempre in serie C, di seguito Vis Pesaro, Vibonese, la discesa in D con l’Ostiamare, e le ultime due stagioni al Roma City, sempre nel suo ruolo preferito, quello di centrale di centrocampo davanti alla difesa, pronto a chiudere, a ricucire, a costruire. Nell’ultimo campionato ha totalizzato anche tre gol, una rarità per lui, anche se anni fa a San Benedetto ne ha realizzati anche quattro. Per l’Ancona di Maurizi, Luca Gelonese sarà la pedina esperta da schierare a centrocampo davanti alla difesa, insieme ad Alessandro Miola, altro mediano classe 1995. Due trentenni a fare da filtro davanti alla rinnovata Maginot dorica, che potrà contare sui centrali Luca Sparandeo ed Enrico Rovinelli: Maurizi punta sulla difesa a quattro, a destra lo slot under anno 2006 con Alessandro De Luca e Alessandro Ceccarelli, a sinistra probabilmente l’ex Roma City classe 1999 Alessio Calisto.

Ma prima di Calisto, forse già oggi, la società potrebbe chiudere definitivamente con l’ivoriano Daniel Zinon Kouko e con Matteo Cericola. Sono quelle con l’esperto attaccante ex Maceratese e il trequartista romano classe 1996, che lo scorso anno ha totalizzato 8 reti con il Ligorna in D, le trattative già chiuse e da ufficializzare da parte dell’Ancona. Che ieri ha reso noto anche il preparatore dei portieri che risponde al nome di Oscar Brusi. Brusi lascia l’analogo ruolo svolto la scorsa stagione nella Maceratese per accasarsi ad Ancona. In passato ha svolto lo stesso ruolo nella Recanatese per cinque stagioni, ma ha lavorato anche al Tolentino e alla Fermana. Quanto al discorso under, la nuova Ancona prevede un portiere classe 2005 e un trequartista classe 2007. Nel primo caso i nomi in lizza sarebbero due: l’ex Roma City Gregorio Salvati e Giulio Mengucci, ex Monterotondo. Nel secondo, oltre all’ufficializzato Matteo Attasi, l’Ancona sta lavorando a un’alternativa, ma vorrebbe confermare anche l’attaccante 2007 Andrea Giordani, di proprietà del Perugia.

Giuseppe Poli