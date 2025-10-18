Ancona, c’è uno Sparandeo in più. Il difensore pronto per fermare l’UniPomezia

C’è anche Sparandeo tra i giocatori convocabili da Agenore Maurizi per la partita di domani contro l’UniPomezia. Con Bonaccorsi in diffida, il recupero completo del difensore biancorosso è senz’altro una buona notizia per l’Ancona, anche in vista delle prossime gare. Ma lo è anche per il giocatore di scuola Benevento, arrivato ad Ancona la scorsa estate proveniente dalla Nocerina con un curriculum di tutto rispetto.

Sparandeo aveva cominciato bene la stagione, segnalandosi anche tra i giocatori più positivi nel corso dell’amichevole di Recanati, per poi essere frenato, durante la preparazione, da un infortunio muscolare, ora risolto, per fortuna. Da una decina di giorni è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà lui il primo rinforzo, dopo quasi due mesi di stagione ufficiale, nell’attesa che Maurizi e il suo staff verifichino eventuali necessità di nuovi innesti e ne discutano con la società. Anche a Chieti Sparandeo era in tribuna, sorridente e felice di poter finalmente tornare a disposizione del miste.

Per i dorici quella con l’UniPomezia, domani pomeriggio al Del Conero, sarà la quarta partita di campionato in casa, dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro l’Ostiamare, e poi le vittorie contro San Marino e Recanatese. L’UniPomezia – da non confondersi con il Pomezia 1957 che invece milita in Eccellenza girone A – è una neopromossa in serie D, dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno nel girone B dell’Eccellenza laziale, che i pontini hanno stravinto.

Quest’anno la squadra guidata da Andrea Casciotti, al terzo anno sulla panchina dell’UniPomezia, ha conquistato finora 9 punti in 7 partite, frutto di due vittorie contro Termoli e Sammaurese, tre pareggi con Teramo, Fossombrone e San Marino, e due sconfitte con Notaresco e L’Aquila.

Risultati più o meno identici in casa e fuori, per la squadra pontina, che vanta tra le sue file alcuni giocatori di spicco, come il mediano brasiliano dal piede caldo Nunes, quattro gol finora tra campionato e coppa, e il giovane centravanti di scuola Napoli Della Pietra, cinque reti per lui nelle due competizioni.

Una formazione, quella dell’UniPomezia, che viene descritta come una squadra compatta, che gioca un calcio basato sulla cattiveria agonistica e sull’intensità, su cui una volta di più l’Ancona dovrà misurare le proprie ambizioni di vertice e la crescita maturata nell’arco delle ultime settimane.

Per Gelonese e compagni, che vantano la miglior difesa del campionato insieme a quella della capolista Ostiamare, e che vengono da quattro gare consecutive in cui non hanno subito gol – cinque se si considera quella di Coppa a Fossombrone – ecco che la sfida all’UniPomezia rappresenta un altro test probante, che può cioè misurare la maturità acquisita da questa squadra.

Dopo sette risultati utili consecutivi e dopo aver frenato la sua corsa a Chieti, infatti, l’Ancona ha la possibilità di rilanciare la sua scalata all’inseguimento dell’Ostiamare, ancora a punteggio pieno.

Vincere e continuare ad alimentare l’ottimismo costituirebbe la premessa migliore per affrontare poi la trasferta di Macerata. Di mezzo c’è il confronto di domani, in cui un’Ancona al completo dovrà far valere la sua caratura di squadra, e magari anche il suo pubblico, che potrebbe dimostrare nei numeri un po’ di ritrovato entusiasmo, alimentato dai recenti risultati. Dirigerà l’incontro Marco Gambirasio di Bergamo.

Giuseppe Poli