Ancona celebra l'8 marzo con ingressi gratuiti nei musei per le donne, arte e storia in primo piano

In occasione della Giornata internazionale della Donna anche la Pinacoteca propone l’ingresso gratuito per le donne, in linea con le direttive del Ministero della Cultura. Il percorso, allestito alla Mole Vanvitelliana, comprende la sezione della Pinacoteca Civica e la mostra "Dal Futurismo all’Informale". Sempre l’8 marzo, anche il Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona offre un’apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle 19.30, con ingresso gratuito per tutte le donne. In questa giornata speciale sarà possibile seguire un percorso tematico dal titolo "Amazzoni", donne guerriere del mito. Visite guidate alle ore 15.30 e alle ore 17.45. Il Museo Tattile Statale Omero propone un percorso multisensoriale guidato. Evento gratuito, con prenotazione obbligatoria in tre date: 8, 9 e 10 marzo alle 17:00. In collaborazione con le volontarie del Servizio Civile Universale viene proposto un percorso multisensoriale guidato tra alcune sculture presenti in collezione. La visita, in parte bendata, mira ad approfondire il ruolo e l’esperienza delle donne nell’arte e nella storia