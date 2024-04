Ancona, "Cena con delitto" al Santa Monica con gli attori della compagnia Teatro del Crimine

Al Santa Monica di Ancona ritorna l’appuntamento con la ‘Cena con delitto’, ma stavolta in versione speciale. Saranno infatti presenti alcuni attori che fanno parte della compagnia Teatro del Crimine. La storia proposta al pubblico ha come titolo ‘Cirque Des Illusions’. Tra magie, acrobazie e misteri i partecipanti si ritroveranno immersi in un delitto enigmatico. E saranno proprio loro, nei panni dei detective, a tentare di ricostruire la vicenda e scovare il colpevole. Siete pronti a scoprire tutti i segreti del Circo delle Illusioni? Domani, invece, nel locale spazio alla serata dedicata agli anni ‘90, con la migliore musica del periodo suonata dal vivo dal Quartetto C’entra e mixata con dischi in vinile da dj Ricky Esse.