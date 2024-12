Ancona che brilla. Dal centro ai quartieri, altro assalto al Natale: "Ma usate le navette"

È il secondo fine settimana di "Ancona che brilla", la seconda domenica di dicembre destinazione festività. Tra gli appuntamenti più attesi, oggi, la Christmas Parade, la sfilata con i personaggi di Natale dell’associazione Fantasia, Sogno e Realtà e pronta ad animare le vie del centro. In piazza Stamira, al Bosco degli Elfi, i più piccoli potranno consegnare le letterine a Santa Claus. Poco più in là, in piazza Pertini, spazio al luna park natalizio e alla pista di pattinaggio, aperta dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 24. All’ombra di Cavour e della ruota panoramica, questa in funzione dalle 10 alle 24, le iconiche casette dove trovare prodotti unici da regalare e mettere sotto l’albero sono un must del Natale anconetano. Da non dimenticare, poi, Rifiorefici Natale, a cura della Cna, in via degli Orefici, dove sarà in scena la poesia in vernacolo. Pieno di iniziative anche nei quartieri. Ieri sono partiti i cori delle scuole anconetane. Al Piano, in Corso Carlo Alberto, oggi proseguirà l’International Street Food, mentre ‘Attacchi d’Archi’ è destinato a valorizzare il quartiere fronte Mole con mostre, artigianato e workshop firmati Confartigianato. Nell’Ancona che brilla c’è ampio spazio per gli appuntamenti del Terzo settore, tra solidarietà e famiglia: buono il debutto di venerdì scorso per il mercatino natalizio delle associazioni del territorio al circolo La Quercia di Torrette. Nel prossimo weekend, gli eventi di beneficenza interesseranno anche il cuore della Dorica. Un cuore della Dorica che si prevede pieno di persone già oggi, replicando il successo dell’accensione del 30 novembre nonostante il freddo, tra luminarie e addobbi, negozi e manifestazioni. Per alleggerire il traffico, l’amministrazione ha invitato i cittadini ad utilizzare i vari parcheggi scambiatori (come Tavernelle e piazza d’armi), collegati con navette gratuite. Anche il parcheggio degli Archi sarà gratuito (nei weekend delle feste), aperto fino alle 24 e collegato al centro tramite bus (gratis). Confermate fino alle 24 le aperture dei park Traiano, Cialdini e Umberto I (a pagamento). I servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale, gratuiti per l’utenza, si articoleranno nelle consuete Linee Rossa e Blu, con orari a partire dalle 16 fino alle 22, con frequenza ogni 20 minuti.