"Ancona che brilla", il gran finale. Dalla Carrà al concerto di Tony Esposito

Gran finale per "Ancona che brilla", il cartellone di eventi natalizi proposto dal Comune nelle ultime settimana. Dopo il successo della festa di Capodanno in piazza Cavour, e del concerto dell’Orchestra Fiati di Ancona alle Muse, si annuncia un weekend molto ‘appetibile’, che avrà come location piazza Roma e la Mole. Nella prima, sabato (ore 16.30) sarà di scena la Befana, per la gioia dei più piccoli. Per l’Epifania torna lo show fatto di magie e giocoleria, nel corso del quale la ‘vecchina’ intratterrà i bimbi con scherzi e dolcetti. A seguirà la Corale Grilli proporrà il concerto "Christmas time pop". Appuntamento con la Befana anche nei borghi, dove dalle 15.30 alle 19.30 giungerà l’autobus storico con la grande protagonista della giornata, la quale effettuerà il giro delle frazioni. Le tappe saranno, nell’ordine: Varano, Massignano, Candia e Sappanico. Dolcetti, animazione e giochi per tutti i bambini.

Sempre sabato (ore 21.15) alla Mole Vanvitelliana "Popsophia" renderà omaggio a Raffaella Carrà. Il festival filosofico-musicale diretto da Lucrezia Ercoli ricorderà un personaggio entrato nella storia della televisione italiana, divenuta simbolo di una rivoluzione culturale che ha toccato arte e media. Il ‘philoshow’ vedrà la partecipazione della frizzante band Factory, che interpreterà i maggiori successi della cantante, da ‘Tuca tuca’ a ‘Rumore, da ‘A far l’amore comincia tu’ a ‘Fiesta’, fino all’immancabile ‘Tanti Auguri’. Non è necessaria la prenotazione (ingresso libero sino ad esaurimento posti).

Gran finale domenica (ore 18.30) in piazza Roma con il concerto di Tony Esposito e la Macapea band, tributo a Pino Daniele a nove anni dalla scomparsa. L’artista, la cui musica è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, mescolate a ritmi tribali e tipiche melodie partenopee, vanta collaborazioni prestigiose, sia nell’ambito del blues metropolitano napoletano che nel funky jazz: Pino Daniele, James Senese, Tullio De Piscopo, Roberto Vecchioni, Alan Sorrenti, Francesco Guccini, Edoardo ed Eugenio Bennato. In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a domenica 14 gennaio.