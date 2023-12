"Ancona che brinda". Show in piazza Cavour: "Capodanno, si punta alle diecimila persone"

Dopo "Ancona che brilla", lo slogan più in voga ora è "Ancona che Brinda". Si avvicina il fatidico momento in cui il capoluogo dirà addio al 2023 e saluterà l’arrivo del nuovo anno, di nuovo in piazza Cavour come una volta. Il programma di domenica inizierà alle ore 21.45 con il concerto degli Ex Otago, che alle 23 lasceranno il posto a Max Giusti, il quale si esibirà fino al brindisi augurale in compagnia delle autorità. A seguire, fino alle 01.30 si ballerà al ritmo della musica della cantante Veronica Key e dei dj Davide Domenella, Claudio Ricotta e Diego Domenella. In via Castelfidardo ci sarà l’angolo dello street food, iniziativa promossa dalla Teor Eventi. Sulla ruota panoramica si potrà salire fino alle ore 22, ma la ruota resterà accesa fino al termine della grande festa, presentata ieri in Comune. Il sindaco Daniele Silvetti assicura: "E’ tutto pronto per la notte più lunga dell’anno. Festeggeremo in piazza Cavour riproponendo l’inquadratura con il palcoscenico verso corso Garibaldi abbinando musica e spettacolo".

A organizzare il tutto è stato l’assessorato ai Grandi eventi guidato da Angelo Eliantonio, secondo il quale dopo un Natale salutato da grande successo il Capodanno non poteva ‘sfigurare’ al suo confronto. "Abbiamo voluto garantire una completezza dell’offerta – spiega Eliantonio – con la musica degli Ex Otago, il divertimento e la comicità con Max Giusti, lo spettacolo danzante con Veronica Key e il suo gruppo. Ci aspettiamo grande partecipazione di pubblico, anche da altre località della regione, un aspetto questo che abbiamo già rilevato durante i giorni delle festività natalizie. E’ un cartellone di Natale che sta regalando buone soddisfazioni con più del 10 per cento di acquisti secondo gli esercenti e più del 20 per cento di prenotazioni alberghiere. Sono dati forniti dalla Confcommercio".

L’assessore è convinto che "questa amministrazione ha acceso un meccanismo che ha cambiato la percezione dei marchigiani riguardo il proprio capoluogo; i dati che ci arrivano in questi giorni vanno in tale direzione. Un impegno che abbiamo rispettato con Ancona, con i cittadini e con tutta la regione". Eliantonio invita i cittadini a usare i parcheggi e i bus navetta, e i commercianti, soprattutto quelli che fanno ristorazione, a rimanere aperti. L’obiettivo è fare di San Silvestro una sorta di ‘notte bianca’ che coinvolga non solo piazza Cavour, ma l’intero centro. Sul fronte del divertimento Max Giusti è una garanzia. A portarlo in città è stato il promoter Emanuele Pastina: "Giusti proporrà uno spettacolo completo, unico, fatto di comicità, imitazioni e gag, ma anche musica, con un gruppo composto da quattro elementi". Veronica Key proporrà il suo ‘Superstar Party Disco’, animato anche da un rapper, due ballerini freestyle e una danzatrice.

Riguardo alla sicurezza, il comandante della polizia locale Marco Ivano Caglioti ricorda che le regole su alcol e botti sono quelle consuete. Dalle ore 21.30 vietate bottiglie di vetro e lattine in piazza Cavour, e bevande alcoliche con più di 5 gradi. I varchi saranno presidiati dal personale della sicurezza che controllerà zaini e borse e soprattutto eventuale detenzione di contenitori di vetro che saranno sequestrati. Proibiti fuochi d’artificio, petardi, e botti in qualsiasi luogo pubblico o comunque frequentato dalla gente, per qualsiasi motivo. In piazza potrebbero arrivare circa 10mila persone. Così, anche il vicesindaco e assessore alla sicurezza e mobilità urbana Giovanni Zinni invita a utilizzare i bus navetta, "l’unico modo che abbiamo per evitare di intasare il traffico, creare smog ma soprattutto creare ingorghi che magari vi possono fare arrivare più tardi al cuore della festa. Le navette coprono tutto il territorio e le fasce di orario. Pertanto utilizzatele e non ve ne pentirete".

