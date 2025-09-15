Ancona, che colpaccio nella tana del Termoli. E’ duello acceso ma per i dorici è tris di punti

termoli

ancona

(3-5-2): Iannaccone, Tracchia, De Pace, Ceesay (93’ Magnani), Galdo (61’ Mercuri), Romano, Colabella (70’ Antonacci), Hysaj (61’ Manara), Cancello, Biguzzi, Avolio. A disposizione Giangregorio, Thiane, De Risio, Toffolo, Marrone. All. D’Adderio

ANCONA (4-2-3-1) Salvati, Ceccarelli (89’ De Luca) Bonaccorsi, Rovinelli, Zini (35’ Pecci), Cericola (73’ Matese), Gerbaudo, Kouko (75’ Miola), Meola, Gelonese (77’ Gubellini), Calisto. A disposizione Mengucci, Petito, Attasi, De Luca, Polenta. All. Maurizi

ARBITRO: Spera di Barletta

RETI: 29’ Colabella, 41’ Calisto, 44’ (rig.) Kouko, 54’ Pecci, 83’ Biguzzi

NOTE: ammoniti Hisay, Cancello.

Gran bel colpo al “Cannarsa” per l’Ancona, che ha sofferto, ma in campo ha meritato alla fine il successo, con tante emozioni nell’arco dei due tempi. Per la formazione di Maurizi è stato il miglior riscatto e reagendo così nel miglior modo possibile al passo falso nel quale erano incappati in casa contro l’OstiaMare. I dorici hanno avuto la forza di ribaltare il punteggio, mettendo al sicuro all’inizio del secondo segmento di gara i tre punti nonostante la sofferenza finale, scaturita dalla seconda rete del Termoli. Inizialmente Maurizi ha dato fiducia all’undici visto nell’esordio in campionato di sette giorni fa al “Del Conero”, con l’unica eccezione rappresentata da Zini in campo al posto di Pecci, anche se poi l’infortunio del primo gli ha dato ampio spazio. La gara parte a ritmi piuttosto lenti: primo sussulto al 3’, con Cancello recupera un pallone a centrocampo e si invola verso la porta dorica, ma al momento del tiro si allunga troppo il pallone, favorendo l’uscita tempestiva del portiere dei marchigiani che sventa così una possibile occasione da gol per i giallorossi.

Immediata è stata la risposta dell’Ancona affidata a Cericola che sulla respinta della difesa ha cercato la conclusione di precisione al volo, con la sfera che è andata a sfiorare il palo alla destra di un Iannaccone immobile. Dopo questo doppio brivido iniziale non succede quasi nulla fino al 29’, quando il Termoli confeziona una splendida azione sulla fascia destra: cross al centro e Colabella conclude con un tiro imparabile su cui Salvati non può nulla. È 1-0 per i giallorossi. Il gol subito sveglia l’Ancona, che al 41’ trova il pareggio con un gran tiro di Calisto, deviato in maniera decisiva da un difensore del Termoli che inganna il portiere. Due minuti più tardi arriva l’episodio che cambia la partita: un difensore termolese commette un ingenuo fallo in area, l’arbitro è a due passi e non ha dubbi nell’assegnare il rigore. Dal dischetto Kouko Zinon è freddo e firma l’1-2 che ribalta il risultato. Con questo punteggio si va al riposo. Nella ripresa il Termoli parte forte nel tentativo di riprendere i dorici, ma al 10’ la difesa giallorossa, disattenta nella circostanza, si fa sorprendere in contropiede e l’Ancona firma l’1-3. A questo punto i padroni di casa accusano il colpo e non riescono a produrre azioni degne di nota, mentre l’Ancona controlla senza affanno e sembra avviata verso una vittoria in tranquillità. Quando la gara sembra ormai chiusa, il Termoli trova un guizzo d’orgoglio: al 38’ Biguzzi riapre i giochi con il gol del 2-3.