"Ancona città che accoglie Basta teatrini"

"Ancona è una città che accoglie, ha sempre avuto questa vocazione. Tra Cas e Sai stiamo facendo tutto il possibile. Solo per i minori non accompagnati ne abbiamo 65 ospitati e in città in generale ce ne sono 400 seguiti dalla prefettura e dal Comune. Siamo e saremo sempre a disposizione". Così Emma Capogrossi, assessore ai servizi sociali del Comune di Ancona, anche ieri presente allo sbarco della Geo Barents alla banchina 22: "Per noi il fatto straordinario è la tipologia di sbarchi, ma sono decine di anni che Ancona accoglie costantemente migranti _ ha aggiunto la Capogrossi _. I migranti presenti attualmente ad Ancona sono accolti tra i centri di accoglienza straordinari gestiti dalla Prefettura (Cas, ndr,), e il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai, ex Sprar, ndr.) di cui Ancona fa parte dal 2003. Per noi l’accoglienza è un valore, siamo una città che ha questa struttura. Le operazioni di sbarco, stanno andando bene. Stiamo lavorando in piena sinergia. Dopo la prima esperienza dell’altra sera abbiamo fatto il punto con la Prefettura che sta coordinando in maniera eccellente le operazioni. I servizi sociali sono presenti in particolare per i minori". A margine di una conferenza stampa la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, ha voluto ribadire alcuni concetti a proposito del suo ruolo e dato conferma sulle destinazioni dei 73 migranti che stavano sbarcando in quel momento: "In base a quanto comunicato dalla prefettura e dalla questura, i 55 migranti adulti sbarcati dalla Go Barents di Msf andranno in Lombardia, credo a Bresso (la destinazione in Lombardia degli adulti è stata confermata poi dal prefetto Darco Pellos,che non ha specificato la città, ndr.). I minorenni, che dovrebbero essere 18 (diventati poi 19, ndr.), sono invece diretti ad una struttura della Caritas a Senigallia dove già si trovano altri 18 ragazzi scesi due giorni fa dalla Ocean Viking. Finché faccio il sindaco tendo a fare questo e quindi a dare prevalenza al rapporto istituzionale che il Comune ha e deve avere, qualunque sia la maggioranza politica, con gli altri livelli istituzionali. Basta con la retorica dell’accoglienza, col teatrino della politica. Ancona è una città che non fa le barricate, non fa stupidaggini, come peraltro vedo anche altre città". Tra i soccorritori presenti ieri mattina al porto di Ancona c’era anche personale della Caritas, pienamente coinvolta con il centro di accoglienza per i minori non accompagnati di Senigallia: "È stata un’esperienza comunque toccante _ ha raccontato Fabio Giri, esponente della Caritas Ancona _. Quei ragazzi sono infreddoliti, spaesati, spaventati, anche se nessuno appariva in gradi condizioni. Ci siamo occupati del concetto più semplice dell’accoglienza, fornendo acqua, cibo, coperte e umanità".