Ancona, Colavitto con l’attacco pesante . Servono punti da subito per la salvezza

E’ già vigilia di Ancona-Torres. Messe da parte le recenti delusioni per la sconfitta di Perugia, la squadra si prepara a scendere in campo, domani alle 14 al Del Conero, contro la seconda in classifica. Sette giornate al termine della stagione regolare e prima tappa in cui andare a cercare almeno uno di quei nove punti che mancano all’ipotetica quota per la salvezza diretta. La situazione è difficile, in casa biancorossa, i dorici hanno vinto l’ultima in casa contro la Fermana e anche quella dell’11 febbraio scorso contro l’Olbia, le ultime due in classifica.

La vittoria precedente in casa risale addirittura al 18 novembre scorso, contro la Recanatese, attualmente terz’ultima in classifica. Per risalire a un successo al Del Conero contro una formazione di spessore bisogna tornare al 2-1 sul Perugia del 5 novembre scorso, una delle prime partite del Colavitto 2.0, quando le cose funzionavano meglio e la squadra rispondeva in modo positivo agli stimoli cui era sottoposta. In mezzo tanta, troppa mediocrità, quella mediocrità che l’Ancona deve riuscire a scrollarsi di dosso domani per strappare almeno un punto agli isolani di mister Greco. Rientrano Spagnoli, Mondonico, Prezioso, giocatori importantissimi nello scacchiere risicato di mister Colavitto, giocatori che possono dare una svolta importante al finale di stagione dell’Ancona, nell’attesa che dalla prossima settimana ci sia anche Paolucci.

Intanto c’è la Torres e l’Ancona si prepara ad affrontarla con l’appoggio consueto del proprio pubblico e con tutte le energie indispensabili a un match chiave per la salvezza. Meno partite restano alla fine della stagione regolare, infatti, e più diventano tappe fondamentali, specie per una squadra, come quella dorica, che vuole raggiungere la salvezza diretta. Che si affidi al 4-4-2 provato giovedì scorso o al consueto 3-5-2 utilizzato di recente, gli interpreti dovrebbero essere quelli, salvo sorprese dell’ultim’ora: davanti a Perucchini dovrebbero giocare Cella, Pasini e Mondonico, esterni Clemente e Martina, in mezzo Prezioso supportato dalle mezzali Saco e Cioffi, quest’ultimo pronto a trasformare il 3-5-2 in un 3-4-3.

Davanti Spagnoli e Giampaolo, con giocatori come Moretti, Energe, Basso, Vogiatzis e il ritrovato D’Eramo pronti a portare il loro contributo alla causa biancorossa a partita in corso. Più del modulo, più degli interpreti, conteranno però l’approccio alla gara, la cattiveria agonistica che sta difettando all’Ancona, la capacità di restare in partita sino in fondo, di saper leggere le circostanze e reagire agli episodi, di sfruttare il fattore campo.

E’ questa la partita che deve giocare l’Ancona: in ballo c’è un terzo di salvezza diretta, conquistare tre punti contro la Torres non solo sarebbe ossigeno puro per la classifica asfittica dei dorici, ma darebbe alla squadra e a tutto l’ambiente una grande iniezione di fiducia in vista delle prossime giornate. Troppo importante non sbagliare la partita di domani, insomma. La squadra ha i mezzi per riuscirci, numericamente ridotti ma li ha. E’ ora di dimostrarlo.

Giuseppe Poli