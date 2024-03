"Ancona Comics&Games" al palas

Due giorni di giochi, fumetti e ‘travestimenti’. Torna per la quarta volta "Ancona Comics&Games", evento già attesissimo da migliaia di appassionati e cosplayer provenienti da tutta Italia. L’appuntamento è per il 13 e il 14 aprile al PalaPrometeo Estra (dalle ore 10 alle 19). Tanti gli ospiti che interverranno alla manifestazione, come Cristina D’Avena, Pino Insegno, Giovanni Muciaccia, Danilo Bertazzi ed Elisa Rosselli.

E poi ci sarà un ospite piuttosto ‘particolare’, ovvero Rocco Siffredi. Ma il programma, sottolineano gli organizzatori, sarà anche ricco di sorprese. L’animazione di Bhc Cosplay curerà tutti i panel sul palco principale e i meet&greet che si terranno dopo ogni spettacolo. Fra gli intenti di ‘Ancona Comics&Games’ c’è anche la volontà di proporre al pubblico una serie di esperienze attive: per tutto il weekend, in collaborazione con 8 Bit Inside e Ak Informatica by P&C Computer, si potranno provare gratuitamente videogiochi e console next generation con i migliori titoli, e mettersi alla prova con molteplici e-sports, oltre che fare un viaggio tra le console vintage.

Associazioni ludiche e sportive saranno presenti all’evento e consentiranno di provare anche nuovi giochi da tavolo. Uno spazio sarà dedicato al KPOP, a cura di KST - Kpop Show Time. Saranno inoltre presenti gli stand fotografici di Aifa Cosplay e domenica 14 aprile si svolgerà la gara di cosplay a premi, per la quale sono già aperte le iscrizioni. La mostra mercato offrirà i migliori stand italiani dove trovare action figures, limited edition, funko pop, abbigliamento a tema, fumetti, videogiochi, dvd e molto altro ancora. La manifestazione, organizzata da Fiere del Fumetto è patrocinata dal Comune e sarà il punto di incontro per neofiti, cultori di videogiochi, illustrazioni, fumetti, figurine, gadget, cosplay e storia della tv.

Il manifesto è stato realizzato da Vincenzo Cucca, fumettista e illustratore professionista per Disney e Marvel. La colorista del manifesto è Maria Cristina Federico, in arte Marycry, che con Cucca ha lavorato a una serie di tre numeri di Bitter Dream per la Interweb Comics. Entrambi saranno ospiti per tutto il weekend e sarà possibile incontrarli nell’area DADA Editore per i firmacopie. Per l’acquisto dei biglietti è già attiva la prevendita on line. Info www.diyticket.it/organizers/147/blu-nautilus-srl. Il costo del ticket giornaliero è di 10 euro (acquisto in cassa 14 euro). L’abbonamento per i due giorni costa 18 euro. Ingresso gratuito per gli under 6. Programma completo: www.fieredelfumetto.it.