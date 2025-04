Ancona Comics&Games. Fumetti, giochi, fantasy. Un mondo di divertimento in un palas strapieno

Seconda e ultima giornata per ‘Ancona Comics&Games’, manifestazione che fin dall’inizio ha riscosso un grande successo di pubblico. Oggi, dalle ore 10 alle 19, il Palaprometeo Estra si trasforma nuovamente nel regno degli appassionati di fumetti e giochi. La grande mostra mercato ha come protagonisti decine fra autori e editori, grandi e piccoli, senza contare i venditori di gadget. A disposizione dei giovani (ma ci sono sempre anche molti adulti) postazioni ai computer e alle consolle, dove mostrare tutta la propria abilità affrontando titoli come Mario Kart 8, Super Smash Bros, Metal Slug, Resident Evil e Cyberpunk 2077.

Per gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo i ragazzi della Compagnia dei Board Game propongono grandi classici e le ultime novità per intenditori. Si può partecipare al Torneo ‘Just For Fun’ di Warhammer 40.000, o ad attività come il laboratorio di scrittura fantasy, che ha come maestri scrittori fantasy come Christian Bonora, Federica Federici e Federico Pierlorenzi. Damiano Dondi insegna a colorare piccole statuine personalizzabili. Tra le novità c’è il laboratorio di tufting di Loris e Luca. Si tratta di creare tappeti e arazzi sparando il filo su una tela tesa, disegnando ciò che si vuole e trasformarlo in un oggetto d’arredo.

Non mancano gli stand fotografici di Aifa Cosplay, con i fotografi Giorgia Cingolani e John Brick, e un’area street food di qualità italiano e asiatico. I cosplayer alle prime armi potranno affidarsi ai professionisti di Pocah Design, lo spin off creativo dell’Accademia Reinart. E poi ci sono gli ospiti, come Marcello Cesena, la sempre popolarissima Cristina D’Avena, Flavio Aquilone, Edoardo Brugnoli, Giulia Maniglio e moltissimi altri professionisti del cosplay.

Per agevolare l’accesso al palasport Conerobus mette a disposizione le navette gratuite della Linea gialla, dalle ore 9 alle 19 (frequenza ogni trenta minuti circa). Questo il percorso: piazza Rosselli (stazione), piazza Ugo Bassi, capolinea Tavernelle, Palaprometeo Estra. Prevista anche la fermata Ancona Stadio su alcuni treni regionali. L’evento, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato da Fiere del Fumetto, progetto di Blu Nautilus. Per informazioni: www.fieredelfumetto.it.