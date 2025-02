Ancona, Comune: "Plastic Free" per il secondo anno

La città di Ancona si conferma Comune "Plastic Free" per la raccolta e il riciclo dei rifiuti anche per l’anno 2025: l’annuncio a Montecitorio. Si punta a contrastare l’inquinamento da plastica con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili. Il capoluogo è plastic free insieme ai Comuni di Agugliano, Polverigi, Sirolo e Fermo e ad altri 117 Comuni italiani virtuosi. Sono 122 le città, i paesi e i borghi che si sono distinti "contro gli abbandoni illeciti, nella promozione di comportamenti responsabili, nelle opere di sensibilizzazione sul territorio nonché per l’impegno per una gestione virtuosa dei rifiuti urbani", sulla base di 23 parametri.

A ogni Comune Plastic Free verrà assegnato un livello di valutazione espresso in tartarughe: 1, 2 o 3, fino a un massimo di "3 tartarughe gold".

Quest’anno la cerimonia per i comuni virtuosi si svolgerà sabato 8 marzo al Teatro Mediterraneo di Napoli.