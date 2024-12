Ancona: consegnati i cofanetti "Regalo sospeso" Unicef ai bambini dell'ospedale Salesi

Ad Ancona si è tenuta la consegna dei cofanetti gioco "Regalo sospeso" Unicef realizzati da Clementoni a favore dei bambini ospiti presso l’ospedale Salesi di Ancona. L’iniziativa del "Regalo sospeso" è realizzata dall’Unicef Italia in collaborazione con Clementoni, azienda maceratese, a favore di oltre 2.400 bambini con speciali cofanetti regalo creati dall’azienda e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia.

Ogni cofanetto, realizzato contiene: un libretto giochi e attività, il gioco di carte Unico Clementoni, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici. La consegna è seguita alla conferenza stampa presso la Sala Bastianelli, Palazzo della Marche, ad Ancona a cui hanno partecipato, tra gli altri, Dino Latini, Presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia, Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata Clementoni, Laura Polenta, Direzione Medica dell’Ospedale Salesi, Claudia Mancinelli allenatrice delle olimpioniche individualiste italiane Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri e della società ginnastica Fabriano e testimonial Unicef.

"Quest’anno celebriamo i nostri primi 50 anni di attività, 50 anni dedicati a promuovere e realizzare i diritti dei bambini in Italia e nel mondo. Siamo felici che fra queste attività rientri anche quella del ‘Regalo sospeso’, iniziativa arrivata ormai al quarto anno e grazie alla quale abbiamo raggiunto circa 7mila bambini ospiti presso strutture ospedaliere e in case famiglie in Italia. Ancora una volta ci tengo a ringraziare Clementoni per avere deciso di essere al fianco di tanti bambini vulnerabili in Italia e nel mondo", ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’Unicef Italia.

"Siamo orgogliosi di collaborare con Unicef Italia: per donare alcuni momenti di leggerezza e speranza ai bambini che affrontano sfide difficili. Sostenere questo progetto è per noi un impegno importante, da sempre fermamente convinti nel valore sociale e educativo del gioco", le parole di Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata.

Oltre alla consegna ad Ancona e quella precedente a Napoli, nel mese di dicembre saranno effettuate altre speciali consegne del Regalo Sospeso in alcuni ospedali a Firenze, Milano e Roma, con dei testimonial d’eccezione.