Ancona contro il muro di Giulianova. Il mister prova le tecniche d’assedio

Torna dopo dodici anni la sfida con il Giulianova, in un Del Conero con un manto erboso in condizioni pietose. Di chiunque sia la responsabilità per un campo riseminato in autunno e pieno di sabbia, l’Ancona dovrà fare i conti con un fondo non certo ideale e con un avversario ostico, in un momento difficile, per proseguire la sua corsa all’inseguimento della capolista Ostiamare, impegnata in casa contro il Teramo.

Il Giulianova dell’ex Martiniello veleggia in zona playout. Ha vinto la gara d’esordio contro il Sora, per poi alternare pareggi e sconfitte con precisione quasi certosina, e ha la fama di formazione difensivista, che bada al sodo, fedele al motto "primo, non prenderle".

Non ha caso finora ha il terzo attacco più asfittico del girone: per invertire il trend di recente ha inserito tra le proprie fila anche la punta Odianose, proveniente dalla Paganese. Ecco che davanti al bunker giuliese l’Ancona dovrà munirsi di ogni possibile soluzione utile per aprirsi un varco per arrivare in porta, segnare e aprire di fatto la partita, costringendo gli avversari a esporsi.

Non sarà una sfida facile, ma l’Ancona ha l’obbligo di provare a vincere per dare seguito all’ottima prova fornita a Macerata, e agli otto risultati utili consecutivi in campionato, dieci con la Coppa.

Dovrà, in altre parole, recitare il ruolo da protagonista, quello in cui s’è immedesimata alla perfezione, una settimana fa, all’Helvia Recina, riaccendendo l’ottimismo della tifoseria, presente in gran numero nel derby di Macerata. Anche questo è un aspetto importante della partita odierna: chiarita una volta per tutte e in modo ufficiale la posizione del socio Alessandro Di Paolo, entrato in società con la Romana Film, chiarito anche il fatto che la squadra è stata costruita puntando al massimo, ora la tifoseria dorica non ha più alibi per non presentarsi sugli spalti, dove oggi tra l’altro non saranno presenti tifosi avversari per il divieto di trasferta imposto dalle forze dell’ordine.

La stagione potrebbe riservare belle sorprese, l’Ancona è seconda in classifica, gioca bene e la voce si sta diffondendo per le vie e i bar della città. Un buon motivo per mettere da parte recenti amarezze, i dubbi e le contestazioni, e per unirsi con l’incitamento al percorso che la squadra di Maurizi sta scrivendo, domenica dopo domenica.

Magari sperando anche in una frenata dell’Ostiamare di De Rossi, finora unico fattore capace di oscurare il campionato sfavillante dell’Ancona.

Giuseppe Poli