Ancona, Cuore Grande per Accogliere Migranti Traumatici

Non è mai facile accogliere chi viene da storie così traumatiche ed esperienze lontane anni luce dal nostro vivere comune. Ma il capoluogo marchigiano sta riuscendo egregiamente a ritagliarsi un ruolo importante nel panorama nazionale. Le ong, in occasione dei primi sbarchi, avevano duramente criticato la scelta del Governo di sottoporre a ulteriore sacrificio le centinaia di migranti, costretti a giorni di navigazione in più per raggiungere il porto di Ancona. Ma una volta arrivate, le navi hanno trovato un’organizzazione meticolosa, che rasenta la perfezione. Un lavoro straordinario, messo in campo dalle forze dell’ordine, dai volontari, orchestrato dalla Prefettura, da Comune e Questura. Un lavoro d’équipe che premia Ancona e il suo cuore grande.

Andrea Massaro