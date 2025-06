Ancona da bollino rosso almeno fino a domani. Ma il pronto soccorso regge bene l’"urto"

Il sole picchia forte sulla rampa dell’ospedale che porta al pronto soccorso. Due corsie per le ambulanze, un passaggio stretto per i pedoni, sospeso nella calura infernale di fine giugno. Il weekend da bollino rosso per tante città d’Italia, Ancona compresa, ha messo in preallarme il personale sanitario, ma, appena si entra al pronto soccorso, la sensazione è che sia tutto sotto controllo. Almeno per ora.

Una trentina di persone sedute e rigorosamente distanti per non surriscaldarsi a vicenda attendono il loro turno, a seconda del tipo di urgenza. Ci sono anziani, ma anche gente di mezza età. L’ondata di calore che ha colpito la città e i suoi dintorni non sembra aver messo sotto pressione il personale sanitario, anche al triage lo confermano: un giorno abbastanza normale. Il primo pronto soccorso delle Marche regge bene l’urto, insomma, l’aria condizionata funziona a dovere, sembra di stare nella hall di un hotel confortevole, se non fosse per il look essenziale delle due sale d’aspetto. Poco più in là un doppio distributore di tramezzini, snack e bevande, c’è chi si alza per prendere un paio di bottigliette d’acqua, la situazione è assolutamente sotto controllo. Anche se fuori è una di quelle giornate da bollino rosso che mettono a dura prova la resistenza umana e, appena si apre la porta ed entra qualcuno, le folate d’aria calda arrivano a ridosso delle prime sedie a ricordare la serietà del pericolo che c’è di fuori, soprattutto per tante persone anziane.

Ieri mattina la Croce Gialla ha soccorso un 84enne nel piazzale del parcheggio di fronte all’Inrca, portato al pronto soccorso in seguito a un trauma facciale rimediato in seguito a una caduta. Forse il fondo stradale non certo in perfette condizioni, in quella zona, forse il caldo o un insieme di fattori. Fatto sta che l’anziano è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. D’altra parte quando l’estate comincia a mostrare il suo lato peggiore, quando il termometro segna costantemente almeno 32-35 gradi, ecco che sono proprio gli anziani quelli che soffrono di più. E il rischio di un colpo di calore, di disidratazione, o di un malore improvviso, è sempre dietro l’angolo, mentre la canicola trasforma la città in un campo di battaglia dove il nemico, quel caldo paradossalmente atteso per tanti mesi, finisce per diventare spesso letale.

Le statistiche parlano chiaro: durante le ondate di calore, la mortalità tra gli over 65 aumenta del 15-20% rispetto ai periodi normali. Nel 2003, una delle estati più calde mai registrate in Europa, proprio a causa delle temperature eccessive, si contarono oltre 70mila vittime in eccesso, la maggior parte delle quali anziani. In Italia, ogni anno, il caldo estremo causa centinaia di decessi evitabili nella popolazione geriatrica, numeri che spesso rimangono nascosti tra le pieghe delle statistiche sanitarie.