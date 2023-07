Ancona da bollino rosso Mai così caldo da 20 anni

Bollino rosso per il caldo, anche Ancona raggiunge il massimo livello di allerta per la temperatura registrata. Il capoluogo di regione toccherà oggi il picco insieme ad altre 19 città italiane, e il peggio deve ancora venire perché sarà domani la giornata ancora più calda. L’arrivo dell’anticiclone Caronte infuoca i bollettini delle ondate di calore del ministero della Salute e il consiglio degli esperti è di rimanere in casa, in posti ventilati e all’ombra. Su 27 città monitorate il bollino rosso, da allerta 3, la più alta, ieri l’ha avuta Ancona insieme a Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. A questo elenco si aggiungeranno oggi anche Napoli, Venezia e Verona, con Milano e Reggio Calabria che dal bollino giallo (livello 1) passeranno all’arancio (livello 2). Entro domenica 23 luglio alcune città italiane potranno superare anche di 5 gradi la temperatura massima raggiunta durante la famigerata ondata di calore del 2003. Ancona non è tra queste ma passerà comunque ad una temperatura che sarà di un grado superiore all’allerta di 20 ani fa: da 36 gradi a 37 gradi. Per il Comune farà ancora più caldo. La temperatura percepita domani potrebbe raggiungere anche i 38 gradi. Lo ha reso noto la Protezione Civile attraverso il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute in riferimento alla nostra città. Per la giornata di ieri la temperatura massima percepita è stata di 36 gradi, 37 nella giornata di oggi, dicono le previsioni della Protezione Civile. Le ondate di calore, classificate fino a domani di livello tre, prevede l’allerta dei servizi sanitari e sociali con l’attivazione per la tutela e l’assistenza alla popolazione, in particolare della fasce più fragili. Il Comune dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle ondate di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze. Alla Residenza Comunale per anziani "Benincasa" è disponibile il seguente numero telefonico: 07154488, 7 giorni su 7 dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30 per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulle cautele da adottare in caso di ondate di calore, La centrale già operativa da giugno, resterà attiva fino a metà settembre. Per ulteriori info si può scrivere a [email protected] o chiamare lo 071 222 2177. "In vista di questi tre giorni molto caldi – spiega Giovanni Zinni, assessore alla Protezione Civile - raccomandiamo di seguire attentamente le indicazioni fornite dalle autorità preposte e di adottare massima cautela. Quindi bere molto e non esporsi al sole e non effettuare attività fisica nelle ore più calde, frequentare luoghi ben ventilati".