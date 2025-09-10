Ancona, da' fuoco ai rifiuti speciali in un campo a Paterno: denunciato 42enne

Ancona, 10 settembre 2025– Un cumulo di rifiuti speciali e un principio di incendio: nei giorni scorsi i carabinieri forestali del Nucleo di Ancona, hanno denunciato un 42enne, accusato di aver bruciato e abbandonato un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi a Paterno, frazione del Comune di Ancona. I militari, intervenuti su segnalazione della centrale operativa per un incendio di rifiuti, giunti sul posto, hanno trovato oltre 20 metri cubi di rifiuti di vario genere abbandonati sul suolo, tra i quali anche rifiuti pericolosi costituiti principalmente da residui di demolizioni, mobilio danneggiato, frigoriferi e bombole gas, bancali in legno, infissi e auto fuori uso. Le indagini successive hanno consentito di identificare il responsabile degli abbandoni e del rogo, il quale aveva in uso l’area in questione. E’ accusato anche di aver dato luogo ad ulteriori roghi di rifiuti, i cui resti sono stati rinvenuti nel terreno. Il sequestro è stato eseguito con contestuale caratterizzazione ad opera del personale dell’Arpam dipartimento di Ancona. Il responsabile è stato denunciato per abbruciamento e abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi e rischia pene che vanno fino a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Nel corso del controllo sono stati anche trovati due maiali privi di qualsivoglia tracciabilità, e pertanto posti sotto blocco sanitario dall’Ast di Ancona.