Ancona, D’Eramo è tornato e suona la carica: "Determinati e aggressivi contro la Torres"

Il ritorno di Michael D’Eramo. A 15 mesi da quel terribile infortunio che gli capitò a Siena nella partita prenatalizia del 23 dicembre 2022, il jolly di centrocampo dell’Ancona, l’unico rimasto dalla prima stagione dell’allora Ancona-Matelica, sabato scorso a Perugia è tornato ad assaporare una partita ufficiale. Ha contato i giorni, ha lavorato pazientemente al suo recupero, fino a tornare a disposizione di Colavitto, anche se ancora lontano dalla migliore condizione. Quanto basta, però, per tornare a mostrare il suo carattere battagliero, la sua voglia di avventarsi su ogni pallone, la sua rabbia agonistica.

"Sono passati 442 giorni da quell’infortunio – racconta D’Eramo –. Ritornare in campo a Perugia è stata un’emozione unica, avevo anche un po’ d’ansia. Quasi non ci credevo, quando il mister mi ha chiamato per entrare. Una soddisfazione per tutto il lavoro fatto. Mi hanno sempre detto che non era un infortunio semplice, qualcuno ha anche smesso, per questo. E’ stata dura sia mentalmente sia fisicamente, però sono contento di essere tornato. Volevo farlo con questi colori". Un tunnel in fondo al quale sabato scorso D’Eramo ha visto la luce: "Non mi sono mai sentito demoralizzato, però i primi mesi sono stati duri. Poi da quando sono partito in ritiro, man mano che passavano i giorni mi sono sempre più reintegrato con il gruppo e il tempo è passato velocemente". A gennaio D’Eramo è stato inserito nella lista dei 24 giocatori, nuovamente pronto a portare il suo contributo in campo, anche se la condizione l’ha ritrovata negli ultimi tempi: "Sono due o tre settimane che mi sento pronto per scendere in campo, però è normale che non abbia la condizione per fare novanta minuti. A Perugia stavo bene. Ma penso di essere ancora circa al 65%. La condizione verrà giocando, ci vuole tempo".

Ha ricevuto numerosi messaggi di stima e d’affetto dai tifosi: "E’ stato bello, non mi sono mai sentito abbandonato. La famiglia, la società, i compagni di squadra, la piazza, i tifosi, mi sono sempre stati vicino, questo mi ha dato una grossa carica e ringrazio tutti, sono stati la mia forza per tornare. Ora pensiamo prima di tutto a salvarci, e a livello individuale recuperare la migliore condizione possibile". Sulla partita con la Torres conclude: "La Torres è seconda e tranquilla, noi dobbiamo salvarci, loro non possono avere più stimoli di noi. Poco ma sicuro. Dovremo scendere in campo determinati, aggressivi, cercare di sbagliare il meno possibile. Perché sappiamo che sono un’ottima squadra, dovremo cercare di andare più forte di loro". Sfruttando anche la lezione di Perugia: "Una partita che abbiamo approcciato bene, poi andati sotto, abbiamo avuto un calo e abbiamo preso il secondo gol. Dovremo entrare in campo ancora più determinati, aggressivi, con la fame di portare i punti a casa. Non ci sono altre strade".

Giuseppe Poli