‘Ancona Diamoci del Noi’: in corsa tante donne

"La nostra è una lista che esprime tanti settori, dal volontariato all’imprenditoria, dal sociale alla cultura". così Carlo Pesaresi, leader della civica a supporto di Ida Simonella. In effetti soprattutto la cultura è molto rappresentata, toccando arti nobili come la danza, con Simona Ficosecco anima della Luca Dance center, il cinema come Chiara Malerba a cui si devono contenitori straordinari come i cinema Azzurro e Italia oppure la notissima cantante Roberta Faccani. Ecco l’elenco dei candidati della lista civica ‘Ancona Diamoci del Noi’, che vede Carlo Pesaresi capolista. La particolarità di questa civica è la stragrande maggioranza di donne rispetto agli uomini, 20 contro 12, una eccezione, fino ad ora, nel panorama delle liste presentate nel capoluogo a sostegno dei vari candidati. Un altro primato è quello della totale assenza di giovani nati nel terzo millennio. La più giovane dei candidati, Sara Ragni, compirà 26 anni tra pochi giorni. Cristina Andreoli, Alessandra Armenise, Maria Pia Bacchielli, Michele Barigelli, Chiara Bomba, Mattia Bontempi, Luca Bonventi, Giovanni Ciarrocchi, Lucia Cipolla, Antonella Dattilo, Ludovica Dusmet, Roberta Faccani, Massimo Falcioni, Simona Ficosecco, Maria Luisa Fossaroli, Anna Rita Francella, Lorenzo Francella, Pamela Galeazzi, Eros Giardini, Antonietta Giovagnoli, Andrea Grassini, Ummasalsabil Jahan della Tashina, Cristiano Lassandari, Chiara Malerba, Valeria Marzoli, Minchella Anna Rosa, Fabrizio Panzini, Sara Ragni, Giovanna Rinaldi, Rita Roccheggiani, Tommaso Rossi.