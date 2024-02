Ancona, dieci partite per scoprire il futuro. Sei sfide sono alla portata dei biancorossi

Dieci partite alla fine della stagione regolare, il countdown è cominciato. Dieci sfide in cui l’Ancona dovrà raccogliere almeno 10 punti, meglio 12, per avere la certezza matematica della permanenza in serie C. Potrebbe anche capitare che non ci riesca e che comunque si possa salvare senza spareggi, per la regola che impedisce lo svolgimento del playout e salva la squadra meglio classificata se tra le due contendenti ci sono più di 8 punti di distacco, dunque almeno 9. Quelli che, per esempio, dividono attualmente l’Ancona dall’Olbia, penultima in classifica. Inutile fare questi calcoli adesso. Ci sono ancora dieci partite, con 30 punti in palio, cinque in trasferta e altrettante in casa, per permettere all’Ancona di centrare la salvezza diretta. In teoria basterebbero quattro vittorie e un pareggio, ma partite come quelle di Vercelli con il Sestri, di Alessandria con la Juventus Next Gen e come quella di domenica scorsa contro il Rimini insegnano che non si può dare mai nulla per scontato e che saranno dieci finali.

Se ne giocheranno sei a marzo e quattro ad aprile e si comincerà da quella fissata sabato prossimo ad Arezzo (aperta la prevendita, circuito TicketOne e ad Ancona negozio Computer New File di corso C.Alberto 84/A). Poi sempre perfetta alternanza tra sfide al Del Conero e gare in trasferta, tutte di domenica ad aprile. Un solo turno infrasettimanale, quello della settimana prossima fissato al Del Conero, martedì 5 marzo, con la Fermana, poi la trasferta di sabato 9 marzo a Perugia, quindi in casa con la Torres domenica 17 marzo, al Tubaldi contro la Recanatese sabato 23 marzo e, infine, per chiudere il mese, sabato 30, la vigilia di Pasqua, in casa con la Spal. Quindi aprile, domenica 7 a Pontedera, domenica 14 in casa contro il Sestri, domenica 21 all’Adriatico di Pescara e domenica 28, ultima di ritorno, al Del Conero contro la Lucchese.

Le avversarie: due big, al di là del momento che possono attraversare, cioè Perugia e Pescara, cui si aggiunge la Torres per posizione in classifica, e una big decaduta ma molto pericolosa per la sua caratura, la "gemellata" Spal, poi sei partite assolutamente alla portata dell’Ancona – non certo di quella vista nel secondo tempo contro il Rimini – e cioè, nell’ordine, Arezzo, Fermana, Recanatese, Pontedera, Sestri e Lucchese. Il pari di domenica della Fermana a Chiavari insegna che in queste ultime dieci giornate sarà possibile tutto e il contrario di tutto, anche fare punti con le big e buttarne via nella partita apparentemente più scontata. In fatto di punti gettati via, poi, l’Ancona non è seconda a nessuno.

Dunque massima attenzione e altrettanta concentrazione: solo così con il sostegno di tutti, solisti e gregari, quest’Ancona può centrare il suo traguardo minimo stagionale. Poi, comunque vada, servirà un bel restyling tecnico-manageriale.

Giuseppe Poli