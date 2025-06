Ancona diventa un caso per il Pd. Ricci vuole Bora e Mastrovincenzo. No dei segretari e scoppia il caos

Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora fuori dalla lista Pd della provincia di Ancona. È emerso ieri sera, dopo un’assemblea elettrica dei dem a Chiaravalle, che avrebbe comportato profonde spaccature. Proprio nel giorno, peraltro, in cui era nata l’Assemblea del Cambiamento, dinanzi al candidato governatore dell’intera coalizione di centrosinistra Matteo Ricci. D’amore e d’accordo, al mattino, con gli alleati. Divisi e litigiosi, il pomeriggio, in casa Pd. Il tema? Il nodo del terzo mandato per i consiglieri regionali uscenti. Con Mastrovincenzo e Bora che si sarebbero visti sbarrare la strada, nonostante il chiaro imprimatur di Ricci stesso (per la terza composta anche da Fabrizio Cesetti), che si sarebbe speso in prima persona, all’inizio, durante e poi, affinché fossero della partita. Ma che dall’altro lato si sarebbero visti alzare un muro dalle segreterie regionale e provinciale, di tutt’altro avviso rispetto al tris.

Alla fine, invece, l’ha spuntata Cesetti, nel Fermano, dopo il passo indietro di un candidato. Mentre su Ancona sarebbe prevalsa una linea differente: non alterare la lista originaria. E cioè, quella che tiene dentro proprio il segretario provinciale Thomas Braconi e la segretaria regionale Chantal Bomprezzi. Il dato politico mostra una linea di terzo mandato sì (per Cesetti) e un terzo mandato no (per gli anconetani). Possibili segnali di divisione. Poi riunioni, momenti concitati e alla fine la proposta di Ricci a Mastrovincenzo e Bora di entrare – da capilista – nella lista del presidente: "Spero che accettino – spiegherà a margine in una nota – perché per me è molto importante avere candidature fortissime anche nella mia lista". Mastrovincenzo si prenderà 48 ore di tempo.

Bora avrebbe declinato. Nessuno dei due, però, dovrebbe uscire dal Pd, anche se dovessero accettare di correre nella lista di Ricci. In serata proprio Ricci smorzerà i toni: "Il Pd è un Partito Democratico, dunque è normale ed è giusto che ci si confronti e si voti sui nomi da presentare nelle liste elettorali per la Regione Marche". Così anche Bomprezzi su una squadra nata "dal confronto democratico". I nove dorici in campo: Chantal Bomprezzi, Thomas Braconi, Michele Brisighelli, Valeria Mancinelli, Maurizio Mangialardi, Emanuela Marguccio, Paolo Paladini Paolo, Simone Pugnaloni e Lorena Varani. Annunciata una manifestazione per l’Alleanza del Cambiamento: l’11 luglio, alle 20.30, in piazza del Papa, ad Ancona. Ma le ferite restano.

Giacomo Giampieri