Serra San Quirico (Ancona), 11 febbraio 2022 – Escursionisti dispersi: appena calata la sera scatta l’allarme e le ricerche si protraggono fino a notte fonda. Una storia a lieto fine per fortuna quella iniziata ieri attorno alle 18 quando i vigili del Fuoco sono stati allertati per soccorrere due persone intente a scalare il monte Murano.

I due, infatti, erano rimasti bloccati in parete dopo aver perso i riferimenti della via di roccia che stavano affrontando. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Jesi con in supporto il personale Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale, il mezzo Ucl (Unità di crisi locale) per coordinare i soccorsi e il personale del Cai Marche.

Sopraggiunta la notte è stato necessario richiedere un elicottero dell’aeronautica militare con visore notturno per individuare gli arrampicatori. Avvistate le persone in parete sono state raggiunte e calate a terra dai Saf dei vigili del fuoco e dal personale Cai, per fortuna in buone condizioni di salute. Un grande spavento per loro e per i familiari, ma fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi.