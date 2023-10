Ancona e Camerano per il quinto centenario dalla nascita di Maratti

Il V centenario della nascita del grande pittore Carlo Maratti (Camerano, 15 maggio 1625 – Roma, 15 dicembre 1713) verrà celebrata dai tre Comuni di Ascoli Piceno, Camerano ed Ancona che inseriranno l’illustre artista marchigiano tra le proprie iniziative celebrative, con conseguente stanziamento di un contributo, e con la richiesta al Ministero della Cultura dell’Istituzione del Comitato Nazionale. L’accordo è stato formalizzato con un protocollo d’intesa tra le tre città nelle quali il celebre marchigiano- considerato già in vita l’unico artista in grado di emulare la fama del “divino” Raffaello e le cui opere sono conservate nei più prestigiosi Musei in Italia e nel mondo- ha transitato nel corso della sua vita.

Maratti difatti nacque a Camerano e tornò più volte nella sua Regione, in particolare ad Ascoli Piceno dove si conserva un importante nucleo di opere dell’artista nelle proprie collezioni. Il Comune di Ancona, da parte sua, conserva all’interno della Pinacoteca Civica “Francesco Podesti”, tra le altre, una delle opere più importanti realizzate da Carlo Maratti: la pala “Madonna con il Bambino e i santi Nicola di Bari, Francesco di Sales e Ambrogio”.

"Le celebrazioni centenarie- si precisa nel protocollo- risultano essere la migliore occasione per promuovere la conoscenza dell’artista, sostanzialmente confinato e plaudito in ambito accademico, dando seguito peraltro ad un primo evento promozionale, già concluso, la mostra “Carlo Maratti. Strategie comunicative e promozione della propria opera”, esposta in due tappe presso la Chiesa di San Francesco di Camerano (26052022 – 06012023) e presso la Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona (20012023 – 10042023), con massima partecipazione di opere provenienti dalla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno, e con il Patrocinio della Regione Marche, oltre che dell’ANCI Marche". Da aggiungere che la Regione Marche, nell’ambito delle sue attività, è interessata alla promozione dei grandi personaggi illustri marchigiani e per mezzo della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, promuove ed istituisce annualmente i Comitati Nazionali per le celebrazioni, a fronte di motivata e documentata richiesta. Di qui la richiesta congiunta alla Regione Marche, da parte dei tre Comuni di Ascoli Piceno, Camerano ed Ancona di inserimento del personaggio illustre marchigiano tra le proprie iniziative celebrative.