Ancona, è il giorno di Alex Rolfini. L’attaccante torna sotto il Guasco

Il mese di gennaio, con le prime quattro giornate del girone di ritorno, va in archivio con quattro punti conquistati dall’Ancona: era un mese particolarmente temuto e i dorici ne sono usciti con due sconfitte in casa – contro l’Entella e domenica scorsa contro il Cesena – e con un pari e una vittoria in trasferta, a Gubbio e a Pineto. Un punto a partita non è certo il massimo e sicuramente non basta per conquistare la salvezza diretta, ma in questa fase bisogna accontentarsi. L’Ancona ha salutato cinque giocatori, il sesto sarà Nador che tornerà alla Spal, e ne ha accolti quattro, il quinto è atteso oggi e si chiama Alex Rolfini. Colavitto ha avuto un mese per inserire Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo, il tempo dovrebbe giocare a favore dell’Ancona. Non un gran mese di gennaio, dunque, quello che sta per concludersi, ma dal quale l’Ancona dovrebbe uscire con qualche certezza in più, oltre che con il bomber Rolfini. Le certezze sono quelle di un gruppo ripulito da chi non remava nella stessa direzione di società e allenatore e amalgamato con i nuovi innesti. La partita disputata contro il Cesena e vista (poco) dagli spalti dello stadio restituisce una squadra che lotta, capace di buone iniziative, di solidità difensiva e pronta al sacrificio, ma anche con le note dolenti già osservate in passato. La sconfitta contro una squadra come il Cesena ci può stare, ma l’episodio del rosso a Prezioso ha finito inevitabilmente per indirizzare la sfida, più del gol di Kargbo, un rosso che di fatto ha impedito all’Ancona di provare a risalire la china e, soprattutto, che priverà i dorici di ben due giocatori sabato prossimo ad Alessandria, visto che anche Mondonico sarà squalificato per recidività di ammonizione. In un campionato in cui l’Ancona, almeno finora, non è stata certamente aiutata dagli episodi e dalle decisioni arbitrali, bisognerebbe evitare di regalare uomini agli avversari: due assenze come Mondonico e Prezioso ad Alessandria si faranno sentire. Almeno l’Ancona dovrebbe sfruttare l’innesto di Alex Rolfini, atteso per domani ad Ancona. Il calciomercato chiuderà i battenti giovedì prossimo alle ore 20: entro giovedì, dunque, la società si dovrà assicurare il tesseramento di Rolfini. Il Vicenza finora non lo ha liberato perché attende il suo sostituto, che dovrebbe essere Delle Monache, attaccante classe 2005 in prestito dalla Sampdoria. Il baby blucerchiato ha dato la disponibilità al trasferimento a Vicenza, così come l’ha data Alex Rolfini al trasferimento all’Ancona, ma i berici non hanno ancora concluso, e quindi non hanno lasciato libero l’attaccante ferrarese di approdare nel capoluogo dorico. Oggi dovrebbe essere il giorno del suo ritorno sotto al Guasco. Se qualcosa però dovesse andare storto, il diesse Francesco Micciola si rivolgerà altrove, nella speranza che chi arriverà non sarà poi un ripiego.