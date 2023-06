Ancona e le centro cose da fare e sapere secondo la Giacobelli

La luce giusta, quella che ti lascia a bocca aperta e ti fa ammirare una Ancona incredibilmente affascinante, l’ha trovata Andrea Lilli quando nel 1597 ha dipinto la grande pala d’altare, con la Vergine che incorona San Nicola, ai cui piedi ha realizzato una veduta della città con i colori rosa e viola, gli stessi che oggi noi possiamo ancora vedere al tramonto.

Quella veduta suggestiva della città come era nel 500’ è, nell’odierno skyline quasi intatta, di poco mutata se non nell’insenatura del porto moderno ed industriale, e racconta un luogo ricco di storia, di arte, di tradizione.

Aspetti questi che una brillante scrittrice, Chiara Giacobelli, pone alla attenzione degli anconetani, dei turisti, di chi non conosce ancora Ancona.

Lo fa attraverso un volume che è più di una guida perché ti invita a scoprire la città incuriosendoti, suggerendoti percorsi, invitandoti a provare emozioni, aiutandoti ad entrare in sintonia e in confidenza con questa bellissima città.

"100 cose da sapere e da fare ad Ancona e nella Riviera del Conero" è il titolo di questa insolita guida che la Giacobelli ha dato alle stampe con il Gruppo editoriale Raffaello.

Nel volume l’autrice "mette in luce i punti forti della città e della Riviera del Conero" suggerendo percorsi che portano a gustare Ancona sotto ogni aspetto come "Passeggiare al tramonto nel porto antico" o "Sedersi di fronte alla fontana dei Cavalli" o "Scendere la scalinata del Passetto" ed "Entrare in una tipica grotta di pescatori".

Le 100 cose da fare e da vedere sono esattamente cento, nulla è stato dimenticato neanche "Fare colazione al bar con una polacca indossando una finlandese" o mangiare un gustoso piatto di stoccafisso.

La Giacobelli usa in questa guida un linguaggio diretto, semplice ed immediato in modo che anche uno straniero, "che mastica un poco di italiano" sia in grado di comprenderlo.

L’autrice, inoltre, racconta anche dei territori che circondano la città con la bellissima Riviera del Conero, sempre più ricercata da turisti che giungono da ogni dove anche per "Comprare ottimo pane fresco nella frazione di Varano" o "Avventurarsi nelle grotte di Camerano e Osimo", "Assaggiare il prelibato Mosciolo di Portonovo" o "Fare trekking e sport nel Parco del Conero".

Questa è una guida nuova, non ne esistono di simili che fanno scoprire una città in questo modo, perché non descrive l’arte, la bellezza, la storia, la società di un luogo ma ti ci fa entrare dentro in un modo che sarà difficile dimenticarlo. Un percorso affascinante che permette di scoprire tante cuiriosità o percorsi che altrimenti i visitatori difficilmente avrebbero avuto modo di vedere. Un modo insolito e accattivante di presentare la città.

Claudio Desideri