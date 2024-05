Ancona e le piste ciclabili, un rapporto mai nato

Ma voi avete capito cosa ne sarà della pista ciclabile di Ancona? Io, a dire il vero, non ci capisco più niente. Progetti su progetti, prima il via e poi lo stop. L’idea di cancellarla in via Marconi, nel rione degli Archi, e di farla al porto. Ma poi la necessità di parlare con gli operatori. La ciclabile di Portonovo, ma in centro no. La volontà di collegare Marina Dorica con la città e chi più ne ha più ne metta. Insomma, un gran caos. Io, da ciclista, non posso fruire di una pista ciclabile degna di questo nome. Qual è, in definitiva, l’idea della nostra giunta comunale? Cosa vogliono fare dal Comune? Sono passato in via Marconi, ieri: i monopattini continuano a sfrecciare, un camion proprio sopra la ciclabile ostruiva il passaggio, mentre le corsie sono sempre più sbiadite. Esiste ancora, quella ciclabile? E’ ora di dire basta a questa odissea: non credete?

Lettera firmata da alcuni appassionati