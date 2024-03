Ancona e Osimo, domani sfide casalinghe

Dopo ben quattro trasferte di fila Loreto tornerà a giocare in casa. Domenica al PalaSerenelli arriverà Macerata, con i loretani alla ricerca della vittoria perduta: l’ultimo successo della squadra di Iurisci risale al 10 dicembre. Impegni casalinghi anche per Ancona e Osimo rispettivamente contro San Marino e Potentino. Castelferretti in Romagna.

B maschile, 17esima giornata. Macerata-Osimo 3-1, Potentino-Loreto 3-0, San Severino Marche-Ancona 0-3, San Marino-Forlì 3-0, Ravenna-Civitanova 3-0, Ferrara-Rubicone 0-3. Classifica: Ancona 40; Castelferretti 37; Ferrara 34; Osimo 32; Macerata 26; Rubicone e Loreto 21; Potentino 19; San Marino 18; Ravenna 17; San Severino Marche 15; Forlì 13; Civitanova 13. Prossimo turno. 09/03 Osimo-Potentino (ore 17;30), Ancona-San Marino (ore 17:30), Forlì-Castelferretti (ore 18), Civitanova-Ferrara, Rubicone-Ravenna. 10/03: Loreto-Macerata (ore 17).