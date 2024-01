Ancona e Osimo inseguono la capolista Castelferretti

Dopo quasi un mese di pausa nel fine settimana tornano i campionati di B di volley. Si giocherà la penultima giornata del girone di andata.

B Maschile. Dominio delle "nostre" squadre finora nel girone E con il podio occupato da Castelferretti (26 punti), capolista solitaria con un punto di vantaggio su Ancona e Osimo. Quest’ultima durante la sosta ha registrato novità di mercato: vestirà la maglia osimana Filippo Boesso, a completare una rosa già molto competitiva.

Boesso sostituirà Matteo Rossetti che ha salutato per motivi lavorativi. Boesso, schiacciatore, classe 1993, nella sua lunga carriera ha calcato diversi scenari importanti tra A2, A3 e B indossando le maglie tra le altre di Bologna, Aversa, Lagonegro solo per citarne alcuni.

Osimo domani ospiterà Forlì, quasi un testa coda di una classifica che vede al comando da solo Castelferretti che cercherà di allungare la serie positiva - che dura dalla seconda giornata con ben nove vittorie di fila - cercando di sfruttare il fattore campo contro Ravenna.

Una domenica di derby a Loreto visto che arriverà Ancona, seconda in classifica in coabitazione con Osimo. Una trasferta ostica per i dorici visto il buon cammino finora dei loretani.

In B1 femminile (girone D) dopo oltre un mese tornerà in campo Jesi visto che prima della sosta natalizia le ragazze di coach Sabbatini avevano osservato il turno di riposo.

Le jesine si ritrovano terze - a quattro punti dal primo posto - in compagnia di quel Casal De’ Pazzi che riposerà in questo turno, mentre le marchigiane saliranno domani sera a Capannori. Turno casalingo invece per la Clementina: a Moie arriverà Trevi.

Il programma. B maschile (girone E), dodicesima giornata. Domani: Castelferretti-Ravenna (ore 18), Macerata-Rubicone,Potentino-San Marino, San Severino-Ferrara, Osimo-Forlì (ore 17:30). Domenica: Loreto-Ancona (ore 17). Riposa: Civitanova.

Classifica: Castelferretti 26; Ancona e Osimo 25; Ferrara 21; Loreto 20; Macerata 17; San Marino 11; Potentino e Ravenna 10; Rubicone e San Severino 9; Civitanova 7; Forlì 5.

B1 femminile (girone D), dodicesima giornata. Domani: Firenze-Pontedera, S.Lucia-Cesena, Pomezia-Valdarno, Capannori-Jesi (ore 21), Clementina-Trevi (ore 18),Castelfranco di Sotto-Montespertoli. Riposa: Casal De’ Pazzi. Classifica: Castelfranco di Sotto e Cesena 25; Jesi e Casal De’ Pazzi 21; Clementina 18; Pomezia 16; Firenze 15; Pontedera 13;Trevi e S.Lucia 11; Montespertoli 10; Capannori 8; Valdarno 4.