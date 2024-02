Ancona è "Plastic Free". In piazza D’Armi al via un clean up

La giunta comunale riunita ieri a Palazzo del Popolo su proposta dell’assessore al Volontariato civico Marco Battino ha concesso il patrocino gratuito all’iniziativa di raccolta di rifuiti nel quartiere del Piano, che sarà condotta dall’associazione Plastic Free. L’iniziativa si svolgerà domenica 25, a partire dalle 10. Il ritrovo è in piazza D’Armi. Ci si può iscrivere al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6446/25-feb-ancona e per informazioni si possono contattare i numeri 3396759844 (Massimiliano) e 3476565281 (Rodolfo). "Ancona – fa Battino – è Comune Plastic Free 2024. Questo è il segno della nostra attenzione costante verso i quartieri. Un’attenzione che possiamo trasformare in azioni concrete anche grazie all’ottima collaborazione con Plastic Free. Come sempre è bello poter svolgere delle attività coi cittadini che volontariamente offrono il proprio contributo per il bene della città. Questa iniziativa ha un indubbio valore in termini di sensibilizzazione, ci consente di mostrare concretamente a chi osserva questa attività quanto è necessaria la cura della città e del territorio in cui si vive e, di conseguenza, quanto è importante il rispetto del’ambiente".

"Questa – spiega Massimiliano Lelli, referente comunale Plastic Free onlus – è la seconda raccolta organizzata grazie al patrocinio del Comune di Ancona, dopo quella che abbiamo fatto a dicembre. La prima era concentrata sui mozziconi, mentre stavolta interveniamo in un’area più vasta come piazza D’Armi, in cui c’era più bisogno di raccogliere i rifiuti".

"L’associazione Plastic Free – commenta Leonardo Puliti, referente regionale Marche e Umbria – è impegnata nella tutela dell’ambiente con appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi. Dal 10 novembre 2019, data della nostra nascita, gli appuntamenti sono cresciuti in maniera esponenziale, raggiungendo la quota di oltre 200 al mese. I nostri clean up hanno il duplice obiettivo di sensibilizzare la popolazione attraverso appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi, fiumi, e di liberare la natura dalla plastica e da rifiuti vari. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini è alla base di un reale cambiamento per il pianeta".